Роднина о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Подобный отсев – абсолютно нормальное явление для фигурного катания»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Ирина Роднина оценила возможный переход фигуристки Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Я не могу назвать отъезд отечественных фигуристок в другие сборные тенденцией. Дело в том, что Софье всего 16 лет. А до 18 такие вопросы на законодательном уровне вольны решать только ее родители. Они несут полную ответственность за ребенка. Можно предположить, что их мнение тут решающее.

Понятно, что некоторые девушки уезжают, но это скорее частные случаи. И уж точно не собираются менять спортивное гражданство первые номера. В остальном подобный отсев – абсолютно нормальное явление для фигурного катания», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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8 комментариев

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Ну, и что? Софочкины родители решили - и что? Суть же не в том, кто решил, а в том, что фигуристка теперь будет под флагом Казахстана! Как теннисистка Рыбакина. Как Чиризано. Как девочка, уехавшая во Францию... Отсев...
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А нельзя ли как-нибудь совершить переход Родниной из Госдумы РФ в Конгресс или Сенат США? )
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Софья ещё официально не получила разрешение от ФФКР на переход в сборную Казахстана, а уже начался обзвон всего бомонда!
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Кто бы уже депутата Роднину отсеял куда-нибудь((
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Пора среди здешнего пула экспертов делать отсев, меньше звонить придётся.
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Ответ Viks
Ну, и что? Софочкины родители решили - и что? Суть же не в том, кто решил, а в том, что фигуристка теперь будет под флагом Казахстана! Как теннисистка Рыбакина. Как Чиризано. Как девочка, уехавшая во Францию... Отсев...
Так а в чем проблема -то? Все не могут быть первыми - уезжает вторая десятка, грубо говоря. Нам все равно, для ребят - шанс.
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Ответ Имя Фамилия
А нельзя ли как-нибудь совершить переход Родниной из Госдумы РФ в Конгресс или Сенат США? )
Вряд ли в конгрессе США заинтересованы в "законодателе", чей интеллектуальный максимум - жать на нужную кнопку без рефлексии.
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