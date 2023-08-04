Роднина о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Подобный отсев – абсолютно нормальное явление для фигурного катания»

Ирина Роднина оценила возможный переход фигуристки Софьи Самоделкиной в Казахстан.

«Я не могу назвать отъезд отечественных фигуристок в другие сборные тенденцией. Дело в том, что Софье всего 16 лет. А до 18 такие вопросы на законодательном уровне вольны решать только ее родители. Они несут полную ответственность за ребенка. Можно предположить, что их мнение тут решающее.

Понятно, что некоторые девушки уезжают, но это скорее частные случаи. И уж точно не собираются менять спортивное гражданство первые номера. В остальном подобный отсев – абсолютно нормальное явление для фигурного катания», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?