Трусова и Кондратюк стали самыми тестируемыми на допинг российскими фигуристами с начала 2022 года

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Александра Трусова и Марк Кондратюк стали самыми тестируемыми на допинг российскими фигуристами с начала 2022 года.

За 10 месяцев спортсмены по четыре раза проходили проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Трижды тестировались Дмитрий Алиев, Дарья Усачева, Диана Дэвис, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Глеб Смолкин, Александра Степанова, по два раза – Кирилл Алешин, Иван Букин, Макар Игнатов, Майя Хромых, Андрей Мозалев, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Анастасия Скопцова, Денис Ходыкин и Тиффани Загорски.

Камила Валиева в 2022 году проверялась РУСАДА на допинг один раз. Всего агентство протестировало 38 российских фигуристов.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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