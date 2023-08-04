Софья Самоделкина отказалась от перехода в Германию и Израиль в 2022 году («Р-Спорт»)

Теги сборная России сборная Казахстана сборная Германии сборная Израиля женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина отказалась от перехода в Германию или Израиль в 2022 году.

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что несколько европейских сборных, включая Германию и Израиль, предлагали спортсменке рассмотреть возможность перехода, на что от нее последовал категорический отказ.

16-летняя Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России. Сегодня появилась информация о планах фигуристки выступать за команду Казахстана.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А зря ! Теперь быть и дальше Николь Шотт NNN-кратной чемпионкой Германии!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скорее всего просто тогда ни Соня ни ее родители не предполагали что у нее будет такой спад во второй половине сезона, 11 места на ЧР и на ФГП, надеялись наконец попасть в основу основной сборной ну и плюс тогда еще вероятно была надежда на допуск в новом сезоне 2023/2024 рассчитывали как минимум поучаствовать в бэшках А в конце весны когда уже стало точно ясно и понятно что шансов ни на сборную ни на МС нет стали действовать.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
То бишь Софочка - еврейка. Ибо в Израиль только с еврейскими корнями, а в Германии для евреев ускоренная процедура.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Николь Тян
А зря ! Теперь быть и дальше Николь Шотт NNN-кратной чемпионкой Германии!
а сколько своих денег надо было вложить и есть ли они у Сони?
Во всех переходах самый главный вопрос - финансовый!
А так бы и семья Трусовой уже давно бы перевели Сашу куда то
Но в России даже без первых мест спортсмены имеют миллионные гонорары, рекламные контракты
В другой стране ты будешь никто
В однушке с медалью, как Аленка выразилась)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Николь Тян
А зря ! Теперь быть и дальше Николь Шотт NNN-кратной чемпионкой Германии!
Ну Николь бы там громко возмущалась бы в таком случае.. а в Казахстане некому возмущаться среди девочек. Может, и поэтому.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Iuliia Timofeyeva
То ли дело Казахстан🤣
Так в Германии родственников нет, гражданство сложнее получить. Странные вы люди). Вы визу хоть раз получали?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ nik svt
Ну Николь бы там громко возмущалась бы в таком случае.. а в Казахстане некому возмущаться среди девочек. Может, и поэтому.
Это да! В своё время, Турсынбаева завоевала три квоты для Казахстана, а ехать некому, никто не мог выполнить тех. минимум.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ nik svt
Ну Николь бы там громко возмущалась бы в таком случае.. а в Казахстане некому возмущаться среди девочек. Может, и поэтому.
Николь на последнем ЧМ вошла в десятку, а её сокомандница не прошла в ПП.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Viks
То бишь Софочка - еврейка. Ибо в Израиль только с еврейскими корнями, а в Германии для евреев ускоренная процедура.
Бесспорно. Вот и суетится (есть такая нвцчерта- еврейская суетливость)...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Viks
То бишь Софочка - еврейка. Ибо в Израиль только с еврейскими корнями, а в Германии для евреев ускоренная процедура.
Откуда тогда Казахстан?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Viks
То бишь Софочка - еврейка. Ибо в Израиль только с еврейскими корнями, а в Германии для евреев ускоренная процедура.
Да, неожиданно однако...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
О сколько нам открытий чудных....о национальностях в роду Самоделкиных
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смотрю пытаются раскрутить скандал вокруг Софы, чтобы Федра отпустила. Прям все страны кинулись на фигуристку в пубертате.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Софа, алға!))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Может, планирует с тренерами сборной Казахстана работать? И язык учить не надо, и вроде как почти своя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мы выбираем, нас выбирают... Разборчивая фигуристка, надеюсь, она знает, что хочет. Пусть исполнится всё задуманное.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Категорично отказала, а теперь год карантин будет.
А с Германией вариант интересный, особенно если учесть, что гражданство они просто так не дают.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ nik svt
Ну и что. Николь - настоящая немка, выступала за свою страну столько лет, у нее есть свои болельщики, которые за ней с флагами на соревнования ездят. Разумеется, это не прошло бы гладко, что ее заменили девочкой из другой страны, которая к Германии никакого отношения не имеет. И болельщики были бы недовольны - а негатив - на Софью. Я думаю, Софье уже хватило негатива, хочет уже наверно спокойно покататься в тишине в полную силу. Между прочим, войти в десятку на ЧМ - это не так уж плохо для неизбалованных болельщиков.
Никто бы просто так не менял, ездили бы обе и на ЧЕ и ЧМ.
И сомневаюсь, что семья Софы вообще планировала переходить в том году в любую другую страну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Katerina Sunny
Николь на последнем ЧМ вошла в десятку, а её сокомандница не прошла в ПП.
Ну и что. Николь - настоящая немка, выступала за свою страну столько лет, у нее есть свои болельщики, которые за ней с флагами на соревнования ездят. Разумеется, это не прошло бы гладко, что ее заменили девочкой из другой страны, которая к Германии никакого отношения не имеет. И болельщики были бы недовольны - а негатив - на Софью. Я думаю, Софье уже хватило негатива, хочет уже наверно спокойно покататься в тишине в полную силу.
Между прочим, войти в десятку на ЧМ - это не так уж плохо для неизбалованных болельщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Katerina Sunny
Категорично отказала, а теперь год карантин будет. А с Германией вариант интересный, особенно если учесть, что гражданство они просто так не дают.
Еврейкам дают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ nik svt
Может, планирует с тренерами сборной Казахстана работать? И язык учить не надо, и вроде как почти своя.
Язык учить обязательно, как дальнейшую жизнь строить на новой "родине", без великого и могучего, казахского языка....опять же в Турции пригодится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ nina1212
а сколько своих денег надо было вложить и есть ли они у Сони? Во всех переходах самый главный вопрос - финансовый! А так бы и семья Трусовой уже давно бы перевели Сашу куда то Но в России даже без первых мест спортсмены имеют миллионные гонорары, рекламные контракты В другой стране ты будешь никто В однушке с медалью, как Аленка выразилась)
Сашу не отпустят в любом случае она призер ОИ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Lionella_
имеется в виду - на каком основании, если она не казашка?
А негры не американцы, и что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Девочка с севера
Да, неожиданно однако...
Я не интересуюсь фигуркой - только констатирую всплывающие новости.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Девочка с севера
Да, неожиданно однако...
Что неожиданного?🤔 Она, вообще-то, из ЦСКА)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий