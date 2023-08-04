Софья Самоделкина отказалась от перехода в Германию и Израиль в 2022 году («Р-Спорт»)

Фигуристка Софья Самоделкина отказалась от перехода в Германию или Израиль в 2022 году.

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что несколько европейских сборных, включая Германию и Израиль, предлагали спортсменке рассмотреть возможность перехода, на что от нее последовал категорический отказ.

16-летняя Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России. Сегодня появилась информация о планах фигуристки выступать за команду Казахстана.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?