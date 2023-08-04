Софья Самоделкина отказалась от перехода в Германию и Израиль в 2022 году («Р-Спорт»)
Фигуристка Софья Самоделкина отказалась от перехода в Германию или Израиль в 2022 году.
Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что несколько европейских сборных, включая Германию и Израиль, предлагали спортсменке рассмотреть возможность перехода, на что от нее последовал категорический отказ.
16-летняя Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России. Сегодня появилась информация о планах фигуристки выступать за команду Казахстана.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Во всех переходах самый главный вопрос - финансовый!
А так бы и семья Трусовой уже давно бы перевели Сашу куда то
Но в России даже без первых мест спортсмены имеют миллионные гонорары, рекламные контракты
В другой стране ты будешь никто
В однушке с медалью, как Аленка выразилась)
А с Германией вариант интересный, особенно если учесть, что гражданство они просто так не дают.
И сомневаюсь, что семья Софы вообще планировала переходить в том году в любую другую страну.
Между прочим, войти в десятку на ЧМ - это не так уж плохо для неизбалованных болельщиков.