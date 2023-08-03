«Не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной». Загитова опубликовала видео с танцем

Алина Загитова опубликовала танцевальное видео.

«Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями.

Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлеты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня.

Сейчас, в силу обстоятельств и травмы я не могу танцевать, но во время съемок я вложила все силы и душу в этот процесс и очень хочу поделиться этим моментом с вами 💔», – написала .