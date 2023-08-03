«Не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной». Загитова опубликовала видео с танцем

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова опубликовала танцевальное видео.

«Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями.

Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлеты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня.

Сейчас, в силу обстоятельств и травмы я не могу танцевать, но во время съемок я вложила все силы и душу в этот процесс и очень хочу поделиться этим моментом с вами 💔», – написала Загитова

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36 комментариев

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А почему это не на главной?!
Видимо потому что это красиво и трудно критиковать завидующей массе.
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Алина, как всегда, предельно выразительна. Она всӗ делает с полной самоотдачей — отсюда эффект полёта и мощной энергетической подачи, отсюда незабываемость.
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Красиво. Эмоционально.
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Очень красиво 😍
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Алина - настоящая актриса на льду, как никто другой выражает эмоции и входит в образ, и это очень красиво даже в этом коротком анонсе. Интересно увидеть полный ролик.
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А ведь мне не нравились платья к ПО и Outro!..
Я была избалована ))
Теперь стало понятно, насколько эти платья были хороши 💔
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Очень эмоционально! Молодец Алина!
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Ох, что будет💔
Алина прекрасно выглядит, но что с ногой ... поскорее бы всё прошло.
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Очень красивый и трогательный ролик!Невозможно налюбоваться! Скорее бы полностью посмотреть.
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Это только тизер, полное видео Алина еще не вывешивала. Soon - написала она в запрещенной сети, ждем премьеру.
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Ответ chespo
Алина - настоящая актриса на льду, как никто другой выражает эмоции и входит в образ, и это очень красиво даже в этом коротком анонсе. Интересно увидеть полный ролик.
Да, Алина входит в образ в прокате.
Все видно по движению, по выражению лица. По всему.
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Как же красиво, жаль, что так коротко.
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очень красивый ролик, Алина, безусловно, звезда пленительного счастья, класс, восторг🌟🌟🌟👑👑👑❤❤❤
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Очень классно снято! Алина очень выразительна.
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Ответ Андрей Красин
Это похоже тизер) Полное видео будет позже, по крайней мере, Алина в инсте написала Soon по этим видео.
Жду с нетерпением полное видео от прекрасной и талантливой Алины.💖
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Тизер красивый получился.
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Ответ Justme
А почему это не на главной?! Видимо потому что это красиво и трудно критиковать завидующей массе.
Чтобы комментаторы из высшей касты не растратили свой могучий интеллектуальный запас на темы Загитовой. Их(него) интеллекта должно и на футбольные темы какие-никакие хватить.
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Красиво!
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Ответ olvl
Как же красиво, жаль, что так коротко.
Это похоже тизер) Полное видео будет позже, по крайней мере, Алина в инсте написала Soon по этим видео.
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Ответ Nata Nata
Это только тизер, полное видео Алина еще не вывешивала. Soon - написала она в запрещенной сети, ждем премьеру.
Будем ждать.
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Трогательно, креативно. Хочется все видео посмотреть. Алина прекрасная актриса.
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Эмоционально, чувственно получилось. Удачно и красиво тизер снят.
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Алина хрупкая, нежная, чистая, порой такая беззащитная и такая сильная, стойкая! За считанные минуты пролетела целая спортивная жизнь! Шедеврально!
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Алина настолько красивая и эффектная , что все действа , в прокате или в танце красивы . Грациозная , женственная , гибкая и притягательная .
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Ответ tanya_1111
"не могу передать словами" - ну это мы знаем )))
Ну учись. Может потом передашь.
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