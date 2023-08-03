«Не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной». Загитова опубликовала видео с танцем
Алина Загитова опубликовала танцевальное видео.
«Мы очень долго работали над созданием этого видео, и для меня крайне важно поделиться своими эмоциями.
Это не просто танцевальные движения, это то, что отражает меня и мою жизнь: переживания, страхи, взлеты и падения. Я даже не могу передать словами, насколько эта работа получилась личной и важной для меня.
Сейчас, в силу обстоятельств и травмы я не могу танцевать, но во время съемок я вложила все силы и душу в этот процесс и очень хочу поделиться этим моментом с вами 💔», – написала Загитова.
Видимо потому что это красиво и трудно критиковать завидующей массе.
Я была избалована ))
Теперь стало понятно, насколько эти платья были хороши 💔
Алина прекрасно выглядит, но что с ногой ... поскорее бы всё прошло.
Все видно по движению, по выражению лица. По всему.