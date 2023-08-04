Валиева, Загитова и Трусова проведут мастер-классы в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Валиева, Загитова и Трусова в августе проведут мастер-классы в парке «Зарядье».

Фигуристки представят свои комплексы спортивных упражнений, пообщаются с поклонниками и примут участие в фотосессиях. 

Мастер-класс и встреча с Камилой Валиевой состоятся 6 августа, с Алиной Загитовой – 13 августа, с Александрой Трусовой – 20 августа. Мероприятия пройдут в большом амфитеатре. 

Кроме того, 5 августа в малом амфитеатре мастер-класс проведет чемпион мира по скалолазанию Станислав Кокорин. 

«Проведение такого формата мероприятий со звездными спортсменками уже стало хорошей традицией Московского урбанфорума.

К примеру, в прошлом году более 500 человек пришли в Манеж на занятия с Камилой Валиевой, весь амфитеатр, рассчитанный на 450 мест, был заполнен поклонниками фигуристки», – заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. 

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2 комментария

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Короче, рассказывают. Если ехать с низа Москвы вверх, то безызбежно упрешься в пробку в районе парка Зарядье. Хуже того, там еще и не работает GPS (что это, кстати?), поэтому где верх, а где низ совсем не понять. Но так как мы все развиваемся, то можно не парится, попереключать музык, глядишь, и приедешь куда надо.
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