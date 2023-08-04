Валиева, Загитова и Трусова проведут мастер-классы в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума

Валиева, Загитова и Трусова в августе проведут мастер-классы в парке «Зарядье».

Фигуристки представят свои комплексы спортивных упражнений, пообщаются с поклонниками и примут участие в фотосессиях.

Мастер-класс и встреча с Камилой Валиевой состоятся 6 августа, с – 13 августа, с – 20 августа. Мероприятия пройдут в большом амфитеатре.

Кроме того, 5 августа в малом амфитеатре мастер-класс проведет чемпион мира по скалолазанию Станислав Кокорин.

«Проведение такого формата мероприятий со звездными спортсменками уже стало хорошей традицией Московского урбанфорума.

К примеру, в прошлом году более 500 человек пришли в Манеж на занятия с , весь амфитеатр, рассчитанный на 450 мест, был заполнен поклонниками фигуристки», – заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.