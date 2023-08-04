Татьяна Тарасова: «Мне кажется, что Самоделкиной в Казахстане будет лучше»

Татьяна Тарасова считает, что Софье Самоделкиной будет лучше в сборной Казахстана.

Заслуженный тренер СССР отреагировала на новость о возможном переходе российской фигуристки в другую страну.

«Мне кажется, Софье там будет лучше», – сказала Тарасова.

«Думаю, что это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана («Р-Спорт»)

Мама Самоделкиной о ее переходе в Казахстан: «Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока ничего не буду говорить»