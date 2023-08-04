Татьяна Тарасова: «Мне кажется, что Самоделкиной в Казахстане будет лучше»
Татьяна Тарасова считает, что Софье Самоделкиной будет лучше в сборной Казахстана.
Заслуженный тренер СССР отреагировала на новость о возможном переходе российской фигуристки в другую страну.
«Мне кажется, Софье там будет лучше», – сказала Тарасова.
«Думаю, что это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана («Р-Спорт»)
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ФФКР в замешательстве, но такую ситуацию надо было предвидеть.
Соня не в сборной, надо отпустить.
И побывала там за счет ФФКР не раз. Hе так как Губанова - стала гражданкой Грузии ни разу там не бывавШИ. A теперь поет о своей "любви" к хинкалЯм.
Хотя, это бы ее не спасло.
В общем, девочка шарит, своего не упустит, молодец😀