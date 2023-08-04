Татьяна Тарасова: «Мне кажется, что Самоделкиной в Казахстане будет лучше»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Софье Самоделкиной будет лучше в сборной Казахстана.

Заслуженный тренер СССР отреагировала на новость о возможном переходе российской фигуристки в другую страну.

«Мне кажется, Софье там будет лучше», – сказала Тарасова. 

«Думаю, что это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить», – цитирует Тарасову «Р-Спорт». 

Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана («Р-Спорт»)

Мама Самоделкиной о ее переходе в Казахстан: «Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока ничего не буду говорить»

16 комментариев

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Конечно лучше,отпустите с миром,дома конвейер работает,способных детей наросло много,все хотят реализоваться и состояться
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вопрос не в том, где Софе будет лучше, понятно, что перспективы участия в международных соревнованиях есть в Казахстане. Вопрос в том, отпустит ли её ФФКР и если да, то на каких условиях.
ФФКР в замешательстве, но такую ситуацию надо было предвидеть.

Соня не в сборной, надо отпустить.
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Обзвон начался)
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Не только вам, все уверены, что будет лучше.
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Сейчас многим спортсменам, которые мечтают о международных стартах, в Казахстане будет лучше. Но не все могут себе это позволить.
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Ответ Vendetta4111323
Осталось пристроить Петросян в ЮАР и Акатьеву в Мадагаскар. Им там тоже лучше, смогут выступать и ездить на ГС
Петросян и в Армению может, в чем вопрос )) еще пару лет протянется всё это (а оно протянется точно) и переходов будет куда как больше и разнообразнее
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Осталось пристроить Петросян в ЮАР и Акатьеву в Мадагаскар. Им там тоже лучше, смогут выступать и ездить на ГС
+7
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Конечно, лучше. В Казахстане вон Турсынбаева, вроде, тренерует. Даже школу свою открыла. Очень хотелось бы посмотреть на то, как в Казахстане сможет казахский тренер подготовить фигуристку. Прям жду.
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А че, удобно же выступать за Казахстан не уезжая из Москвы от маминых блинов и плюшек Соколовской. Привыкать к другой стране не надо.
И побывала там за счет ФФКР не раз. Hе так как Губанова - стала гражданкой Грузии ни разу там не бывавШИ. A теперь поет о своей "любви" к хинкалЯм.
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Ну что ж, Соня еще два года назад говорила что молилась о переносе ои.
Хотя, это бы ее не спасло.

В общем, девочка шарит, своего не упустит, молодец😀
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Татьяна Анатольевна как всегда оперативна 😂🤣
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Ответ Александр Скворцов
Сейчас многим спортсменам, которые мечтают о международных стартах, в Казахстане будет лучше. Но не все могут себе это позволить.
Позволить что? Тренировки в Москве без лишних затрат и смены обстановки?
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Для Сони это хороший знак
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Ответ milan_lia
Петросян и в Армению может, в чем вопрос )) еще пару лет протянется всё это (а оно протянется точно) и переходов будет куда как больше и разнообразнее
Просто имхо, Соня Самоделкина в каток закатает и Каори , и Губанову, и хендрикс. И обидно за акатьеву с Петросян, раз такая пьянка пошла, пусть выступают все
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Конечно, лучше. В Казахстане вон Турсынбаева, вроде, тренерует. Даже школу свою открыла. Очень хотелось бы посмотреть на то, как в Казахстане сможет казахский тренер подготовить фигуристку. Прям жду.
А что, тренеры тренируют, основываясь на национальностях? То есть Мишин предатель, тренировавший итальянку? Тутберидзе предательница, тренировавшая казашку, грузина, итальянца? А уж какой Брайан Орсер предатель! Там и американцы, и корейцы, и японцы.. ух!
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Ответ Sportsfan
А что, тренеры тренируют, основываясь на национальностях? То есть Мишин предатель, тренировавший итальянку? Тутберидзе предательница, тренировавшая казашку, грузина, итальянца? А уж какой Брайан Орсер предатель! Там и американцы, и корейцы, и японцы.. ух!
У нас гос катки. Соколовская находится на государственном катке. Если ее б тренеровал Плющенко на своем частно за деньги ее - какие вопросы. Но на гос катках должны кататься только наши ребята. Они построены на наши налоги, почему мы должны оплачивать иностранцев?
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