Коган о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: «Не могу вам ответить ничего»

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание Александр Коган Софья Самоделкина Фигурное катание

Гендиректор ФФКР не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан.

Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина планирует сменить гражданство и начать выступать за сборную Казахстана. 

По информации «Р-Спорта», федерация была уведомлена об этом, но пока не дала разрешение на переход. 

«Я не могу вам ответить ничего», – сказал Коган

16 комментариев

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А что так?
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Непростая ситуация для ФФКР)
С одной стороны, Казахстан "дружественная" страна, можно было бы отпустить (как ДС), но сначала поторговаться о компенсации.
С другой стороны, Чайковская скажет: "Она выступала весь сезон, мы ее не отпускаем. Потратили на нее огромные деньги". (как Чиризано)

Пока будут думать и тянуть время.
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Видимо, в процессе переговоров
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Есть неизменные вещи в этом мире
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Ффкр могут и по шапке настучать сверху за то, что развели приходной двор. ФК вторые по смене спортивных гражданств
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В той структуре ничего не делается открыто. Всё под ковром.
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Что-то меняется со временем. И только ФФКР, который никогда ничего не знает, остаётся неизменным.
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Да не будет федерация никого отпускать без карантина. Чиризано пытался пролезть, но не получилось.
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Ничего не вижу.
Ничего не слышу.
Ничего не знаю.
Ничего никому не скажу.
Детский сад. Младшая группа. Штаны на лямках.
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Правильно сказал, нечего торопиться, сейчас это вопрос политический, и нужно пользоваться всеми законными средствами против разброда и шатаний.
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Классика
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Ответ Ромашка17
В той структуре ничего не делается открыто. Всё под ковром.
А как это, "открыто", на базарной площади под микрофон?!
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Ответ MockingBird
Непростая ситуация для ФФКР) С одной стороны, Казахстан "дружественная" страна, можно было бы отпустить (как ДС), но сначала поторговаться о компенсации. С другой стороны, Чайковская скажет: "Она выступала весь сезон, мы ее не отпускаем. Потратили на нее огромные деньги". (как Чиризано) Пока будут думать и тянуть время.
В итоге отпустят. Если депутаты не придумают быстренько всё всем запретить. Но они сейчас ушли в отпуск.))
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