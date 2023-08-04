Коган о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: «Не могу вам ответить ничего»

Гендиректор ФФКР не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан.

Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка планирует сменить гражданство и начать выступать за сборную Казахстана.

По информации «Р-Спорта», федерация была уведомлена об этом, но пока не дала разрешение на переход.

«Я не могу вам ответить ничего», – сказал .