Коган о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан: «Не могу вам ответить ничего»
Гендиректор ФФКР не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Самоделкиной в Казахстан.
Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина планирует сменить гражданство и начать выступать за сборную Казахстана.
По информации «Р-Спорта», федерация была уведомлена об этом, но пока не дала разрешение на переход.
«Я не могу вам ответить ничего», – сказал Коган.
С одной стороны, Казахстан "дружественная" страна, можно было бы отпустить (как ДС), но сначала поторговаться о компенсации.
С другой стороны, Чайковская скажет: "Она выступала весь сезон, мы ее не отпускаем. Потратили на нее огромные деньги". (как Чиризано)
Пока будут думать и тянуть время.
Ничего не слышу.
Ничего не знаю.
Ничего никому не скажу.
Детский сад. Младшая группа. Штаны на лямках.