Мама Самоделкиной о ее переходе в Казахстан: «Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока ничего не буду говорить»

Теги ФФКР сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Мать Софьи Самоделкиной прокомментировала новость о ее возможном переходе в Казахстан.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 16-летняя фигуристка хочет сменить гражданство, но на данный момент Федерация фигурного катания России (ФФКР) не одобрила ее переход.

«Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить», – сказала Марина Самоделкина.

Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана

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47 комментариев

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Федерация в щекотливом положении. Вроде как Дэвисов полюбовно отпустили, а Чиризано нет, и если ещё не одобрят Соне, будут кривотолки и обвинения. К тому же она не попала даже в резерв сборной.
Но Федерация понимает, что одобрив переход Самоделкиной, спортсмены из ФК массово начнут переходить.
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Мама откомментировала так как будто потенциально есть конфликтная ситуация..
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Ощущение, что будет такая же ситуация как с Чиризано. Буду рада ошибаться.
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Ответ Shtirly
Мама откомментировала так как будто потенциально есть конфликтная ситуация..
Есть ощущение, что Федерация тянет с решением, ибо инфа про переход уже с мая.
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Ответ Oleandra
просто все, кроме ДС, выступали в прошлом сезоне, получали призовые, тренировались, им всё оплачивали.. а теперь хотят по-быстрому перелететь в другую страну и сезон не потерять.
Откуда вы знаете кто и чего хочет? Переход ДС был согласован на самом высоком уровне сразу же. При пересечении российской границы. Потому что они не холопы и у них есть крыша. А отстальные на уровне холопов у федры.. На вопросы можно не отвечать, трансферы не производить.
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Ответ Oleandra
Все переходят - все молодцы.. перешли ДС - предатели, верните деньги.
Все пытаются перейти. Это несколько другая история... А ДС по щелчку пальцев даже не запачкав белое пальто.
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Ответ Jessi
Есть ощущение, что Федерация тянет с решением, ибо инфа про переход уже с мая.
Ну тогда очевидно, что федра против. Просто не спешат озвучивать решение..
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Ответ Shtirly
Все пытаются перейти. Это несколько другая история... А ДС по щелчку пальцев даже не запачкав белое пальто.
просто все, кроме ДС, выступали в прошлом сезоне, получали призовые, тренировались, им всё оплачивали.. а теперь хотят по-быстрому перелететь в другую страну и сезон не потерять.
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Софе пожелаю получить разрешение на переход. Но это если и будет, то не раньше декабря.
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Ответ фуфырка
Девисы отсидели год карантина, Черизано в сентябре перейдёт. Пусть Соня тоже год сидит и денежку зарплатную вернёт. А потом мы дружно будем её обзывать.
Карантин отсчитывается с момента последнего выступления на международных стартах, у Сони это ЮГП в сезоне 21-22, так что буквально через месяц у нее будет два года.
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Ответ Jessi
Федерация в щекотливом положении. Вроде как Дэвисов полюбовно отпустили, а Чиризано нет, и если ещё не одобрят Соне, будут кривотолки и обвинения. К тому же она не попала даже в резерв сборной. Но Федерация понимает, что одобрив переход Самоделкиной, спортсмены из ФК массово начнут переходить.
Девисы отсидели год карантина, Черизано в сентябре перейдёт. Пусть Соня тоже год сидит и денежку зарплатную вернёт. А потом мы дружно будем её обзывать.
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Ни сама Софья , ни ее мама ничего о переходе не говорили и сейчас не подтверждают, хотя даже паспорт уже получили Лапид пишет, но что то хейта в их адрес не вижу, хотя от Дэвисов полтора года требовали публичных признаний заранее и СМИ и хейтеры. А сейчас те же лицемерные комментаторы желают ей удачного перехода и про возврат средств что-то помалкивают.
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Федерации невыгодно отпускать Самоделкину, она хоть и развалилась сейчас, но куда более сильнее зарубежных спортсменок.
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Куча мелких на подходе,зачем удерживать,да и фк Казахстана надо поддерживать
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Остаётся ждать новостей. Не думаю, что долго
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Ответ Shtirly
Тренер осужденной спортсменки также несет штрафные санкции со стороны ИСУ. Надеюсь, понимание того, что Камила будет осуждена не будет оспариваться?
тогда и с Плющенко надо попрощаться, как с тренером.
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Ответ Irina037
Куча мелких на подходе,зачем удерживать,да и фк Казахстана надо поддерживать
Зачем России поддерживать ФК Казахстана? Почему им надо квадистку отдавать? Куча мелких без перспектив квадов есть
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Ответ Shtirly
Вы не те вопросы задаете. Лучше бы задали вопрос: как в аналогичной ситуации удалось отскочить Соколовской (после положительной допинг-пробы Сотсковой) .
и Москвиной, и Жулину.. многим удалось отскочить.. а отвечать должна одна Тутберидзе.
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Мама-врушка. Почему не рассказала всё давно и в подробностях.
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Ответ Shtirly
Они и так потеряют Этери после суда над Камилой. Дело времени.
из-за чего?
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Ответ Shtirly
Откуда вы знаете кто и чего хочет? Переход ДС был согласован на самом высоком уровне сразу же. При пересечении российской границы. Потому что они не холопы и у них есть крыша. А отстальные на уровне холопов у федры.. На вопросы можно не отвечать, трансферы не производить.
Самоделкина У НАС тренировалась и программы а также экипировку и т.д.на НАШИ деньги получали… а Девисы- в Америке тренировались
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Ответ Shtirly
А вы давно его на официальных стартах ису видели?
а не увидим? разве он не тренирует фигуриста для того же Казахстана?
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Ответ Oleandra
а не увидим? разве он не тренирует фигуриста для того же Казахстана?
Вы не те вопросы задаете. Лучше бы задали вопрос: как в аналогичной ситуации удалось отскочить Соколовской (после положительной допинг-пробы Сотсковой) .
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Ответ spf12
Дэвисы вернули зарплату. А на тренировки тратили свои и живут в другой стране пятый год. Разные ситуации и нечего их сравнивать.
Дэвисы не возвращали зарплату. Дэвисы рассчитались с ЦСП. Это несколько разные источники финансирования.
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Ответ spf12
Вот за олимпийский год они и вернули всю зарплату. Живут и тренируются в Америке за свои и много лет уже. Нечего сюда ДС приплетать. Не живется спокойно вам, следите за другими спортсменами. Эти уже НЕ ВАШИ.
Откуда это вранье? ФФКР (источник зп) не имела претензий к Дэвис-Смолкину. Рассчитались они с ЦСП.
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Ответ spf12
Рассчитались и претензий к ним финансовых нет! Хотя и закона такого пока нет, чтобы изымать. Но вернули сами. А все остальное оплачивали спортсмены из своих личных средств. Так что совсем разные ситуации.
У ФФКР и не было претензий к ДС. Были претензии у ЦСП. Не искажайте факты. Если бы у ФФКР были претензии, они бы не согласовали переход.
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Ответ spf12
Суть остается одной- ДС заплатили и чисты перед законом. 😊 Прецедент создан.
Дэвисы заплатили ровно там, где у крыши не было подвязок. Это не прецедент. Это позорище.
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Ответ Shtirly
Дэвисы заплатили ровно там, где у крыши не было подвязок. Это не прецедент. Это позорище.
Пусть и остальные хотя бы так поступят. Или Чиризано уже с конвертом денег стоит у дверей ЦСП? Так вроде нет, в Италии катается.
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Ответ фуфырка
Мама-врушка. Почему не рассказала всё давно и в подробностях.
Наверное спортс готовит подробное досье, когда и с кем велись переговоры, какая федерация отказала, Казахстан пожалел и взял и кто обедал с судьями. Ждем расследования.
На самом деле Соне желаю удачи в переходе, но разночтения забавляют. Почему не уведомили нас сразу, как только зародилась мысль о переходе? Почему молчат остальные, которые подумывают? Срочно всем все свои мысли и мечты доложить нам!!!
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Ответ EmperorNazer
Карантин отсчитывается с момента последнего выступления на международных стартах, у Сони это ЮГП в сезоне 21-22, так что буквально через месяц у нее будет два года.
Видимо готовы уходить по жесткому сценарию, поэтому мама так обтекаема отвечает. Проблема в том, что там федра та же банка с пауками, а ресурсов еще меньше.
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