Мама Самоделкиной о ее переходе в Казахстан: «Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока ничего не буду говорить»
Мать Софьи Самоделкиной прокомментировала новость о ее возможном переходе в Казахстан.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 16-летняя фигуристка хочет сменить гражданство, но на данный момент Федерация фигурного катания России (ФФКР) не одобрила ее переход.
«Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить», – сказала Марина Самоделкина.
Но Федерация понимает, что одобрив переход Самоделкиной, спортсмены из ФК массово начнут переходить.
На самом деле Соне желаю удачи в переходе, но разночтения забавляют. Почему не уведомили нас сразу, как только зародилась мысль о переходе? Почему молчат остальные, которые подумывают? Срочно всем все свои мысли и мечты доложить нам!!!