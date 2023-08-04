Мама Самоделкиной о ее переходе в Казахстан: «Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока ничего не буду говорить»

Мать Софьи Самоделкиной прокомментировала новость о ее возможном переходе в Казахстан.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что 16-летняя фигуристка хочет сменить гражданство, но на данный момент Федерация фигурного катания России (ФФКР) не одобрила ее переход.

«Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить», – сказала Марина Самоделкина.

Софья Самоделкина планирует перейти в сборную Казахстана