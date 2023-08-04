«Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу». Костомаров показал, как его дочь играет в теннис

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров показал, как его 11-летняя дочь играет в теннис.

«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», – написал олимпийский чемпион.

Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он полгода провел в больнице. 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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9 комментариев

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Дай бог, чтобы спортивные гены родителей полностью проявились у дочери. Ей упорства в тренировках, удачи и успеха !
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Это миллион плюсов! У любого папы дочь - принцесса!
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Все-таки какая сила духа у Романа! Не унывает, даже шутит про будущие протезы, а не ноет.
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У Навки и Жулина дочь тоже хотела первой ракеткой стать, но таким трудно добиваться чего-то существенного в спорте.. они пресыщенные хорошей жизнью)
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Зато есть все шансы увидеть успехи своих детей. Роман молодец просто, не унывает и всем подаёт пример силы духа и мужества.
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Главное, что вы вместе)
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Грустная шутка
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Саморофл )
Ну вобще респект Костомарычу. Выглядит как-будто реально его ситуация не надломила. Просто принял новые реалии и живёт дальше без печали.
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Роман, главный шанс - это жизнь.
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