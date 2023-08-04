«Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу». Костомаров показал, как его дочь играет в теннис

Роман Костомаров показал, как его 11-летняя дочь играет в теннис.

«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», – написал олимпийский чемпион.

Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он полгода провел в больнице.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице