Психолог ЦСКА о Костомарове: «Он может обучать детей, стать лидером мнений или заняться работой с паралимпийцами»

Психолог ЦСКА считает, что Роман Костомаров сможет тренировать или стать лидером мнений.

– А что касается Романа Костомарова? Он вышел из больницы, активно ведет социальные сети, это помогает ему адаптироваться к новой жизни?

– Безусловно, это его способ адаптации. Плюс он может посмотреть на себя со стороны и принять свое новое тело, которое он получил в результате болезни. Любой, даже полностью здоровый человек, не может адекватно воспринимать себя на видео с первого раза. Роман таким образом привыкает к новым реалиям.

Хорошо, что он социализируется. Это говорит о его мощной силе воли и высоком уровне адаптивности. Он не впал в депрессию, не поник в тревожных мыслях, не думает о себе в уменьшительном плане. Роман принимает новую самоидентификацию. Сейчас он может обучать детей, стать лидером мнений или, например, заняться работой с паралимпийцами.

– Возможно ли его полное психологическое восстановление?

– Конечно. Человек может принять новую реальность. Текущее поведение Романа говорит о его правильном психологическом исцелении, – сказал психолог Евгений Фомин, который входит в медицинский штаб футбольного клуба ЦСКА.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице