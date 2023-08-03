Песков сообщил, что Костомаров готовится к протезированию рук: «Еще операция будет»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров Дмитрий Песков Фигурное катание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящей операции олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Об этом Песков высказался после выступления на молодежном форуме «Территория смыслов», где пообщался с одним из участников, который пользуется протезами рук и ног. Сам Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков – муж олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая в годы карьеры выступала с Костомаровым в танцах на льду.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

 

 

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5 комментариев

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гугл переводчик использовали? или у усатого инсульт?
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Ответ Михаил Зюбин
гугл переводчик использовали? или у усатого инсульт?
Он в принципе всегда так говорит.
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если это прямая цитата, то Песков как пресс секретарь ещё хуже, чем я думал.
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Костомарову сил и терпения.
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У его начальника, он наш президент, пресс — секретарь, который двух слов связать правильно не может. Ну надо как вот у нас
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