«Два месяца назад эта высота казалась невозможной. Идем дальше». Костомаров опубликовал новое видео с тренировки

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной... а нет, это только казалось. Идем дальше», – написал Костомаров. 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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16 комментариев

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Его Величество Златан
Чемпион! какая сила духа! молодец , нужно смотреть на таких как Рома и никогда не сдаваться
+20
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Игорь Удалов
Ответ Кэп
Это конечно очень печально, что с ним произошло, но хайповать на своих отнятых конечностях это последнее дело
что ты несёшь?
+15
-3
+12
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Raduga
Ответ 22somebody22
Как же он надоел...🤦
Роман постит в своих соц.сетях то, что считает. Тебя забыли спросить. Как же ты надоел🙈
+16
-4
+12
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Лия Романова
вот это сила духа! Восхищение Романом👏🏻
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Большой Влад
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Один из самых крутых мужчин в этом мире
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Док Аксель
Роме сил, терпения и воли в преодолении новых вызовов в его жизни. Идти вперёд и не сдаваться.
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АннаФ
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Боец!
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Татьяна Макарова
Сколько еще впереди этих высот… Надо привыкать к новой жизни.
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zadonbasss
Мне тоже надо больше стараться !! Спасибо, дорогой Роман!! Дерись, держись, побеждай эверестики-килиманджарики свои один за другим!!! С Богом.
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Девушка Безимени
дай бог
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Маргарита В Сафронова
Чемпионский подход! Рома ведёт себя по-мужски, работает над собой и получает результат.
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