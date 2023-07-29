«Два месяца назад эта высота казалась невозможной. Идем дальше». Костомаров опубликовал новое видео с тренировки

Роман Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках.

Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной... а нет, это только казалось. Идем дальше», – написал Костомаров.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице