«Два месяца назад эта высота казалась невозможной. Идем дальше». Костомаров опубликовал новое видео с тренировки
Роман Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках.
Ранее олимпийского чемпиона выписали из больницы, где он провел полгода. Из-за осложнений после пневмонии он перенес частичную ампутацию конечностей.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной... а нет, это только казалось. Идем дальше», – написал Костомаров.
«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
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