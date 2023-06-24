Загитова о песне Трусовой: «Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно»
Алина Загитова высказалась о том, что Александра Трусова записала песню.
Ранее Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.
Загитова спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в феврале.
Фигуристку спросили, есть ли у нее желание записать песню
«Все возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте.
Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», – сказала Загитова.
«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
но для успеха в любом деле(!)
нужна такая же кропотливая и тяжелая работа ГОДАМИ!,
что и в фигурном катании...
грустно наблюдать как выдающиеся спортсменки,
заканчивая карьеры,
стремительно и восторженно мутируют в условную "бузову",
на потребу непритязательным обезумевшим фанатикам...
А вы восхищайтесь , слушайте и танцуйте , никто помешать не сможет. никакой хейтер.