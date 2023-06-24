Загитова о песне Трусовой: «Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно»

Алина Загитова высказалась о том, что Александра Трусова записала песню.

Ранее Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

Загитова спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в феврале.

Фигуристку спросили, есть ли у нее желание записать песню

«Все возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте.

Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», – сказала Загитова.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму