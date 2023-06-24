Загитова о песне Трусовой: «Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Александра Трусова музыка Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о том, что Александра Трусова записала песню.

Ранее Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

Загитова спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в феврале.

Фигуристку спросили, есть ли у нее желание записать песню

«Все возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте.

Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», – сказала Загитова.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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17 комментариев

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arisstopane
развиваться - святое дело...
но для успеха в любом деле(!)
нужна такая же кропотливая и тяжелая работа ГОДАМИ!,
что и в фигурном катании...
грустно наблюдать как выдающиеся спортсменки,
заканчивая карьеры,
стремительно и восторженно мутируют в условную "бузову",
на потребу непритязательным обезумевшим фанатикам...
+13
-3
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Алексей Токарев
В чём они там развиваются? В редактировании звука, в хождении по городу в 5 утра?
+20
-11
+9
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Кошка Матраскина
Развиваться конечно нужно! Но сейчас под развитием имеется ввиду все подряд, что к настоящему развитию никакого отношения не имеет.
+4
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АБZ 49
Ответ Lapo Elkann
Странно , что фигуристки развиваться в фигурном катании не хотят, в 17 _18 лет на пенсию идут , а в шоу биз с радостью. Кто будет их слушать , ну Алину " Чудесатые " , Сашу ежевика с карамзиным . в чем развитие ?
Они то как и развиваются, в отличии от некоторых хейтеров, которые в негативном ключе пишут одно и тоже, одними и теми же словами.
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garovatat
вот правда уже перебор с тезисами от Заги... начиная с пустой фразы про "все возможно в этом мире", продолжая таким же пустым клише про "развитие" (какое там у них у всех "развитие"? развитие чего?? интеллекта, навыков, чего?? кривляний под фанеру? валяний по полу в стрипах? Что развила в себе Трусова, стесняюсь спросить?) и заканчивая фееричным - "Если она так посчитала нужным, значит это правильно", это вообще 5! Т.е. все что ни залетит в голову тому или иному индивиду, то и есть правильно)) ага. А если вор посчитал нужным украсть - это правильно?
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Raduga
Ответ Оригинальный Ник
Спасибо Алине, что даже в такие тяжёлые для страны время она даёт людям лишний повод поржать и снять тревогу. Воистину величайшая чемпионка за всю историю чемпионок 🦾
А когда у России не было тяжёлых времён? Вся история России - тяжёлые времена.
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Lapo Elkann
Ответ АБZ 49
Они то как и развиваются, в отличии от некоторых хейтеров, которые в негативном ключе пишут одно и тоже, одними и теми же словами.
Вот про Турсынбаеву с детства знали, что развита музыкально и поет тоже. Но когда со спортом все и начинают развиваться не с преподавателями вокала , а прямо на сцене, то странно.
А вы восхищайтесь , слушайте и танцуйте , никто помешать не сможет. никакой хейтер.
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На Пекин
Согласна, человек волен делать то, что ему нравится, если это не несёт угрозы окружающим. Мы уже давно не страна Советов, но советы давать очень любим, да ещё возмущаемся, когда их не выполняют. Один мой знакомый приехал из-за границы в командировку зимой и очень удивлялся, когда незнакомые люди на улице говорили ему, что надо шапку надеть)
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Татьяна Тычинская
Ответ Оригинальный Ник
Спасибо Алине, что даже в такие тяжёлые для страны время она даёт людям лишний повод поржать и снять тревогу. Воистину величайшая чемпионка за всю историю чемпионок 🦾
У вас, похоже, единственное занятие "поржать"
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Алексей Токарев
Ответ На Пекин
Согласна, человек волен делать то, что ему нравится, если это не несёт угрозы окружающим. Мы уже давно не страна Советов, но советы давать очень любим, да ещё возмущаемся, когда их не выполняют. Один мой знакомый приехал из-за границы в командировку зимой и очень удивлялся, когда незнакомые люди на улице говорили ему, что надо шапку надеть)
А психологические угрозы не учитываются? На меня человек с ножом набросился, после того как послушал пение Трусовой.
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Адриана
Девочки, да в чём развитие?
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private dancer
Дуэт замутите )))))
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Оригинальный Ник
Ответ Raduga
А когда у России не было тяжёлых времён? Вся история России - тяжёлые времена.
По сравнению с сегодняшними днями — много когда
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