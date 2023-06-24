Семенович о пении Загитовой и Трусовой: «Девочкам могу посоветовать усердно репетировать, развивать свой вокал. Владение голосом – это такое же владение коньком»

Анна Семенович высказалась о том, что Загитова и Трусова пробуют себя в музыке.

Ранее Александра Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в феврале.

«Считаю, что спортсменки – очень сильные личности, которым по плечу любая профессия. Когда я начинала, была первопроходцем 20 лет назад после завершения спортивной карьеры, у всех был шок, что я стала певицей. Но я доказала, что это возможно, и сделала успешную карьеру.

Конечно, нужно серьезно заниматься вокалом. Девочкам могу посоветовать усердно репетировать, развивать свой вокал. Владение голосом – это такое же владение коньком. Необходимо усердно ходить на вокал так, как они ходили на тренировки.

Желаю им удачи в построении музыкальной карьеры! Спорт очень сильно закаляет характер, дает человеку целеустремленность, что очень помогает в музыке. Очень рада, что такие, как Загитова и Трусова, приходят в музыку», – сказала .

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму