Семенович о пении Загитовой и Трусовой: «Девочкам могу посоветовать усердно репетировать, развивать свой вокал. Владение голосом – это такое же владение коньком»

Теги сборная России женское катание Анна Семенович Алина Загитова Александра Трусова музыка Фигурное катание

Анна Семенович высказалась о том, что Загитова и Трусова пробуют себя в музыке.

Ранее Александра Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

Алина Загитова спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в феврале.

«Считаю, что спортсменки – очень сильные личности, которым по плечу любая профессия. Когда я начинала, была первопроходцем 20 лет назад после завершения спортивной карьеры, у всех был шок, что я стала певицей. Но я доказала, что это возможно, и сделала успешную карьеру.

Конечно, нужно серьезно заниматься вокалом. Девочкам могу посоветовать усердно репетировать, развивать свой вокал. Владение голосом – это такое же владение коньком. Необходимо усердно ходить на вокал так, как они ходили на тренировки.

Желаю им удачи в построении музыкальной карьеры! Спорт очень сильно закаляет характер, дает человеку целеустремленность, что очень помогает в музыке. Очень рада, что такие, как Загитова и Трусова, приходят в музыку», – сказала Семенович.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Спортс, погнали обзвон легендарных спорт патриотов. Веселиться так до конца!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АБZ 49
Ответ Daria Lyubeznova
Семенович безголосая. Молчала бы уж лучше.
Она музыкальная. А "голосина" нужна чтобы кричать "пожар" или "тону, спасите"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АБZ 49
Ответ Роман Волков
У Трусовой голосина достаточно сильный, если будет тренироваться то может петь не хуже Семенович.
Как Семёнович и говорит, что дело не в голосине, а умение этот голос преподнести слушателю, вкупе с желанием композитора. Надо много работать с преподавателями вокала.
Спортсмены люди сильные, им все по плечу при усердных занятиях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий