Загитова о том, почему ее любят фанаты: «Я просто не надеваю никакие маски, остаюсь искренней. Может быть, поэтому»
Алина Загитова предположила, что фанаты любят ее за искренность.
Фигуристка посетила хоккейный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open, который стартует в Сочи матчем СКА – «Адмирал».
– Сочи ассоциируется с работой, я тут ни разу не отдыхала. Но работается здесь всегда прекрасно. Люди более добрые, креативные.
– Есть любимый буллитер?
– Я.
– С папой часто хоккей обсуждаешь?
– Смотрим, но обсуждения мало, все-таки он профессионально работает, у него там схемы все-таки. Но смотрим, обязательно.
– Есть фаворит на этом турнире?
– Сборная России!
– Откуда такая любовь к тебе со стороны фанатов, как думаешь?
– Не знаю, лучше у них спросить, наверное. Я просто не надеваю никакие маски, остаюсь искренней. Может быть, поэтому, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Что перепробовала Загитова после спорта? Больше 30 способов «проявляться»
вы при чем?)
или имеете с этого что?
вот это ближе к истине)
хвастались же)
ее уровень в ее делах и высказываниях, а не в ваших пересказах библии
никто в этом не нуждается
люди комментят ЕЕ слова и дела, а вы кидаетесь с методичками на них
только из-за денег, больше не может быть у вас никаких причин для таких атак)