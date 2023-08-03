Загитова о том, почему ее любят фанаты: «Я просто не надеваю никакие маски, остаюсь искренней. Может быть, поэтому»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Sochi Hockey Open Фигурное катание

Алина Загитова предположила, что фанаты любят ее за искренность.

Фигуристка посетила хоккейный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open, который стартует в Сочи матчем СКА – «Адмирал».

– Сочи ассоциируется с работой, я тут ни разу не отдыхала. Но работается здесь всегда прекрасно. Люди более добрые, креативные.

– Есть любимый буллитер?

– Я.

– С папой часто хоккей обсуждаешь?

– Смотрим, но обсуждения мало, все-таки он профессионально работает, у него там схемы все-таки. Но смотрим, обязательно.

– Есть фаворит на этом турнире?

– Сборная России!

– Откуда такая любовь к тебе со стороны фанатов, как думаешь?

– Не знаю, лучше у них спросить, наверное. Я просто не надеваю никакие маски, остаюсь искренней. Может быть, поэтому, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

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59 комментариев

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Второе её имя - Скромность 😁
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Да потому что ты того же уровня, что и твои фанаты, вот и вся причина
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а по мне - перебор в масках на лице, уж слишком толстый слой собрался))
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🤦‍♂️
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Даже не знаю, что лучше, Загитова в думе или в сми. Все равно куда-нибудь пристроят. Но, к сожалению везде, с поддержкой людей того же уровня, что и Загитова.
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Ответ Oeva
Она единственная в России абсолютная чемпионка в фигурном катании. И долларовая миллионерша в свои 21). Боюсь, ничьи фанаты, ни у одного спортсмена мира, такими же достижениями похвастаться не могут.
да что вы все хвастаетесь чужими достижениями?)
вы при чем?)
или имеете с этого что?
вот это ближе к истине)
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Ответ Ola BP
От куда ты знаешь какая у неё душа?
Ну, по крайней мере человек ни разу не набросил ни на соперниц, ни на тренеров ). И никого в своих неудачах не винил. Уже большое дело и редкость )).
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Рофлы с завидным постоянством генерирует последнее время, поэтому любим!!)
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И как она только находит время для интервью,ведь всего несколько дней назад была так поглощена проектировкой чего-то суперважного.
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Ответ Oeva
Она единственная в России абсолютная чемпионка в фигурном катании. И долларовая миллионерша в свои 21). Боюсь, ничьи фанаты, ни у одного спортсмена мира, такими же достижениями похвастаться не могут.
Хорошо, завидуем, да. А с умом как дела?
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Ответ Askorbinka
Душа у Алины светлая, чистая. За это и любим!❤
От куда ты знаешь какая у неё душа?
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Алина очень хорошо выглядит. Жалко, что ортез пока не сняли.
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🤦‍♀️🤢🤮
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Ответ majestic1980
Алина про Романа Ротенберга . "Он профессионально работает, у него там схемы все-таки."
Где можно ознакомиться с этим утверждением из уст Алины? Вы не смогли прочитать слово "папа"? Папа у нее Ильназ Загитов
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Ответ Enchanter WIZZARD
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Так вы же ее преданный фанат)
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Да, фанаты любят Алину за трушность (с, Елена Радионова). За талант, за невероятно сильный характер, за искренность, за скромность, за то, что помнит свои корни и не стесняется ни своего простого происхождения, ни национальности, ни родителей и бабушек с дедушками. За умение прощать. За то, что не строит себя правильную, безупречную идеальность. За любовь к животным. За то, что она сама себя сделала. ❤️
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Да там столько масок уже было надето, не сосчитать)
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Надо же, опять звезда Алина на главной, больше ник о такой чести не удостаивается! ✌🏻
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Фанатов у нее с гулькин нос, кстати. Никому особенно она и не интересна
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я через пару часов с работы уйду, и тоже напишу какая она самая лучшая, искренняя и замечательная. Сейчас не могу, хочется развернуто. Богиня, которую страна заслужила
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Местами град
кто её любит, где эти люди?
Ходит тут одна Фатима. Она от Загитовой без ума. Серьезно
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Настоящая, искренняя, с блистательными победами, красивейшая чемпионка. Как такую не любить!
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- Есть любимый буллитер? - Я .... directed by Robert B. Weide
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Ответ Oeva
Человек утверждает, что фанаты у Алины того же уровня, что Алина. Я напомнила человеку уровень Алины.
ога
хвастались же)
ее уровень в ее делах и высказываниях, а не в ваших пересказах библии
никто в этом не нуждается
люди комментят ЕЕ слова и дела, а вы кидаетесь с методичками на них
только из-за денег, больше не может быть у вас никаких причин для таких атак)
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Кто о чем, а Алиначка все о себе любимой..
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