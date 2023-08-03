Загитова о том, почему ее любят фанаты: «Я просто не надеваю никакие маски, остаюсь искренней. Может быть, поэтому»

Алина Загитова предположила, что фанаты любят ее за искренность.

Фигуристка посетила хоккейный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open, который стартует в Сочи матчем СКА – «Адмирал».

– Сочи ассоциируется с работой, я тут ни разу не отдыхала. Но работается здесь всегда прекрасно. Люди более добрые, креативные.

– Есть любимый буллитер?

– Я.

– С папой часто хоккей обсуждаешь?

– Смотрим, но обсуждения мало, все-таки он профессионально работает, у него там схемы все-таки. Но смотрим, обязательно.

– Есть фаворит на этом турнире?

– Сборная России!

– Откуда такая любовь к тебе со стороны фанатов, как думаешь?

– Не знаю, лучше у них спросить, наверное. Я просто не надеваю никакие маски, остаюсь искренней. Может быть, поэтому, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Что перепробовала Загитова после спорта? Больше 30 способов «проявляться»