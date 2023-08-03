Загитова о хоккее: «Я как-то пыталась буллиты бить. Естественно, мы с папой и сестрой играли в детстве. Я промолчу, как игра там прошла»
Алина Загитова поделилась впечатлениями от турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
На предсезонном турнире в Сочи выступают сборная России U23, «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.
– За кого из участников нашего турнира вы болеете?
– За сборную России.
– Вот. Ваш любимый игрок в составе сборной России?
– (после паузы) Вот вы скажите, и я скажу.
– Завгородний, играет в «Сочи».
– Возможно, возможно.
– Если Алина приехала второй раз – значит, ей в первый раз очень понравилось, правильно?
– Конечно, в первый раз это было что-то неизведанное. Поэтому я приехала, у меня было много вопросов, что тут будет. Но прошло это очень здорово, очень позитивно. Второй раз приезжать сюда намного веселее.
– Вы для хоккея не чужой человек. Вы умеете с шайбой и клюшкой вытворять запредельные вещи. Вы пробовали это показывать на льду?
– Я как-то пыталась буллиты бить. Естественно, мы с папой и сестрой играли в детстве… Я промолчу, как игра там прошла. Я навернулась, потому что у нас на коньках зубцы, а на хоккейных коньках их нет. Поэтому случилось это все через травму, – сказала Загитова.
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