Загитова о хоккее: «Я как-то пыталась буллиты бить. Естественно, мы с папой и сестрой играли в детстве. Я промолчу, как игра там прошла»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Sochi Hockey Open Фигурное катание

Алина Загитова поделилась впечатлениями от турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

На предсезонном турнире в Сочи выступают сборная России U23, «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.

– За кого из участников нашего турнира вы болеете?

– За сборную России.

– Вот. Ваш любимый игрок в составе сборной России?

– (после паузы) Вот вы скажите, и я скажу.

– Завгородний, играет в «Сочи».

– Возможно, возможно.

– Если Алина приехала второй раз – значит, ей в первый раз очень понравилось, правильно?

– Конечно, в первый раз это было что-то неизведанное. Поэтому я приехала, у меня было много вопросов, что тут будет. Но прошло это очень здорово, очень позитивно. Второй раз приезжать сюда намного веселее.

– Вы для хоккея не чужой человек. Вы умеете с шайбой и клюшкой вытворять запредельные вещи. Вы пробовали это показывать на льду?

– Я как-то пыталась буллиты бить. Естественно, мы с папой и сестрой играли в детстве… Я промолчу, как игра там прошла. Я навернулась, потому что у нас на коньках зубцы, а на хоккейных коньках их нет. Поэтому случилось это все через травму, – сказала Загитова. 

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4 комментария

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Очередная вспомненая травма у Алиначки. Очередной призыв Алиначки своему фанатью ее пожалеть. 😣
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Дочки против папы профессионального хоккеиста. Конечно, девчонки победили с крупным счӗтом.
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Отец хоккеист и как тут без буллитов👍 Молодец, Алинка!
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Ответ varick
Очередная вспомненая травма у Алиначки. Очередной призыв Алиначки своему фанатью ее пожалеть. 😣
Вспомненная травма у другой девочки ;). Незабываемая). Несбыча мечт.
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