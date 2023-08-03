Отец Смолкина о победе сына и Дианы Дэвис на турнире в США: «Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди»

Теги танцы на льду сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Борис Смолкин Фигурное катание

Отец фигуриста Глеба Смолкина оценил дебют сына и Дианы Дэвис за сборную Грузии.

Диана и Глеб выступают в танцах на льду. Сегодня они победили на Ice Dance International в американском Лейк-Плэсиде – своем первом турнире после перехода в Грузию из России.

Фигуристы набрали 191,82 балла по сумме программ – это третий результат в их карьере.

– Конечно, рад их победе! Особенно учитывая, что это первое их выступление после долгого перерыва.

– Считаете ли, что это одно из лучших их выступлений в карьере?

– Я не такой специалист, чтобы говорить об этом. Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди, – сказал заслуженный артист РФ Борис Смолкин.

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?

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22 комментария

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Оставьте в покое папу взрослого сына...
задавайте вопросы Смолкину-младшему.
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Ответ АБZ 49
Прогресс. Он сейчас уже в курсе события.
Он всегдв был в курсе. Просто не хотел вам об этом сообщать.
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А почему папе Худы не позвонили и не узнали его мнение о победе дочки с падениями?
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Ответ Док Аксель
Таки не удержались и позвонили Борису Григорьевичу уже в который раз. Как у него хватает терпения отвечать и общаться с троллями ? У "специалистов" по танцам другой номер телефона...
Почему другим папам не звонят, интересно). Папе Худы или папе Базина)
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Ответ Док Аксель
Таки не удержались и позвонили Борису Григорьевичу уже в который раз. Как у него хватает терпения отвечать и общаться с троллями ? У "специалистов" по танцам другой номер телефона...
У них обзвон строго по протоколу ! :)
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По баллам одно из лучших, но фактически они с главными соперниками в сезоне ещё и не встречались.
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Таки не удержались и позвонили Борису Григорьевичу уже в который раз. Как у него хватает терпения отвечать и общаться с троллями ? У "специалистов" по танцам другой номер телефона...
+5
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Маме сегодня звонить не рискнули или отправила по известному адресу?
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И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди! (С)
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Ответ Anna
Маме сегодня звонить не рискнули или отправила по известному адресу?
Одно из двух😁
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Ответ Elena Savanuk
Шаблонное поведение по указке сверху налицо...
Поэтому информацию, интересные интервью и статьи просматриваю и читаю на других спортивных порталах и сайтах.
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Ответ Док Аксель
Это у них в обязанностях, обзвон и капипаст.
Шаблонное поведение по указке сверху налицо...
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Ответ Elena Savanuk
Свыше отмашку пока не дают, а они работники подневольные...
Это у них в обязанностях, обзвон и капипаст.
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Ответ Док Аксель
Пора уже протокол менять, а не тупо ему следовать.
Свыше отмашку пока не дают, а они работники подневольные...
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Ответ Raduga
Почему другим папам не звонят, интересно). Папе Худы или папе Базина)
Другие пошлют или не ответят, а Борис Григорьевич ленинградский интеллигент и вежливо отвечает на донимающие его звонки.
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Прогресс. Он сейчас уже в курсе события.
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Хоть что-то знает...
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Детишки, дом, конечно впереди. Чего им и желаем).
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Ответ Elena Savanuk
У них обзвон строго по протоколу ! :)
Пора уже протокол менять, а не тупо ему следовать.
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Ух ты...Папа знает, папа знает ))))
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