Отец Смолкина о победе сына и Дианы Дэвис на турнире в США: «Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди»
Отец фигуриста Глеба Смолкина оценил дебют сына и Дианы Дэвис за сборную Грузии.
Диана и Глеб выступают в танцах на льду. Сегодня они победили на Ice Dance International в американском Лейк-Плэсиде – своем первом турнире после перехода в Грузию из России.
Фигуристы набрали 191,82 балла по сумме программ – это третий результат в их карьере.
– Конечно, рад их победе! Особенно учитывая, что это первое их выступление после долгого перерыва.
– Считаете ли, что это одно из лучших их выступлений в карьере?
– Я не такой специалист, чтобы говорить об этом. Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди, – сказал заслуженный артист РФ Борис Смолкин.
Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?
задавайте вопросы Смолкину-младшему.
Лучшее, конечно, впереди! (С)