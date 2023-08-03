Отец Смолкина о победе сына и Дианы Дэвис на турнире в США: «Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди»

Отец фигуриста Глеба Смолкина оценил дебют сына и Дианы Дэвис за сборную Грузии.

Диана и Глеб выступают в танцах на льду. Сегодня они победили на Ice Dance International в американском Лейк-Плэсиде – своем первом турнире после перехода в Грузию из России.

Фигуристы набрали 191,82 балла по сумме программ – это третий результат в их карьере.

– Конечно, рад их победе! Особенно учитывая, что это первое их выступление после долгого перерыва.

– Считаете ли, что это одно из лучших их выступлений в карьере?

– Я не такой специалист, чтобы говорить об этом. Надеюсь, что все лучшее у них еще впереди, – сказал заслуженный артист РФ Борис Смолкин.

Тутберидзе не смотрела дебют дочери за Грузию, а мы посмотрели. Что нового в катании Дэвис и Смолкина?