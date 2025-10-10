Иван Махноносов: «У меня была травма, мы не катались месяц. Наблюдалось явное моральное опустошение, но все было не просто так»
Танцоры на льду Рыбакова и Махноносов рассказали о трудностях в межсезонье.
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов победили на чемпионате Москвы.
«Мы опустошены, очень устали. Много тренировались! Титул чемпионов Москвы означает, что мы все можем. Призовые отложим, ха-ха!» – сказала Рыбакова.
«Мы столкнулись с трудностями, у меня была травма, мы не катались месяц. На фоне этого наблюдалось явное моральное опустошение. Но теперь мы пониманием – все было не просто так.
Сегодня был не наш максимум, я допустил досадную ошибку на твизле, думаю, нам на катке вставят за это. Даже несмотря на то, что мы выиграли. Нельзя такого допускать», – добавил Махноносов:
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
