2

Иван Махноносов: «У меня была травма, мы не катались месяц. Наблюдалось явное моральное опустошение, но все было не просто так»

Танцоры на льду Рыбакова и Махноносов рассказали о трудностях в межсезонье.

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов победили на чемпионате Москвы.

«Мы опустошены, очень устали. Много тренировались! Титул чемпионов Москвы означает, что мы все можем. Призовые отложим, ха-ха!» – сказала Рыбакова.

«Мы столкнулись с трудностями, у меня была травма, мы не катались месяц. На фоне этого наблюдалось явное моральное опустошение. Но теперь мы пониманием – все было не просто так.

Сегодня был не наш максимум, я допустил досадную ошибку на твизле, думаю, нам на катке вставят за это. Даже несмотря на то, что мы выиграли. Нельзя такого допускать», – добавил Махноносов:

