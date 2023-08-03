Диана Дэвис о первой победе за Грузию: «Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать»

Фигуристка Диана Дэвис оценила свой дебют за сборную Грузии на турнире в США.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Сегодня они выиграли Ice Dance International в Лэйк-Плэсиде с результатом 191,82 балла – это их первые соревнования после перехода из России в Грузию.

«Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром.

Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», – сказала Дэвис.