Диана Дэвис о первой победе за Грузию: «Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать»

Теги танцы на льду сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Фигуристка Диана Дэвис оценила свой дебют за сборную Грузии на турнире в США.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Сегодня они выиграли Ice Dance International в Лэйк-Плэсиде с результатом 191,82 балла – это их первые соревнования после перехода из России в Грузию.

«Дебютом довольны, был большой перерыв и нам было необходимо начать где-то выступать, Лэйк-Плэсид оказался подходящим турниром.

Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом», – сказала Дэвис.

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28 комментариев

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Ответ Shtirly
А давайте публиковать интервью на грузинском! По-русски и по-английски каждый дурак может. А ты попробуй сказать на языке новой родины )))
Гамарджоба, генацвале - пойдет?
+22
-1
+21
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Выиграть всегда приятно, любое соревнование, поздравления, все правильно сделали в части допуска на соревнования
+20
-8
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Поздравляю Диану и Глеба с успешным дебютом
+15
-7
+8
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Ответ Ярик01
С Виктора Ана и Вика Уайлд требовал интервью на русском, когда те 5 золотых медалей принесли России?
У Вика неплохой русский ))
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Не помню, чтобы они когда-либо в соцсетях выкладывали российский флаг с сердечком. А их теперешние победы и оценки - уже забота тех, кто с ними будет соревноваться.
+10
-6
+4
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Ответ Shtirly
А давайте публиковать интервью на грузинском! По-русски и по-английски каждый дурак может. А ты попробуй сказать на языке новой родины )))
Они выступают за Грузию, но это не их Родина, точно, как и для Губановой, как и Польша для Кураковой. Да много таких примеров.
+8
-4
+4
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Ответ Verysia
Они выступают за Грузию, но это не их Родина, точно, как и для Губановой, как и Польша для Кураковой. Да много таких примеров.
страна называется Сакартвело, а язык - картули
+4
0
+4
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Ответ Shtirly
А давайте публиковать интервью на грузинском! По-русски и по-английски каждый дурак может. А ты попробуй сказать на языке новой родины )))
С Виктора Ана и Вика Уайлд требовал интервью на русском, когда те 5 золотых медалей принесли России?
+10
-7
+3
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Ответ Shtirly
А давайте публиковать интервью на грузинском! По-русски и по-английски каждый дурак может. А ты попробуй сказать на языке новой родины )))
Нет, а зачем? Мамины проплаченные хомяки, которые ими восхищаются, владеют как раз только русским - это их целевая аудитория, так что вещать будут, пока у хомяков не наступит прозрение. Что наступит нескоро.
+7
-4
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Ответ Shtirly
У Вика неплохой русский ))
В 2014 году никакой был
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Ответ Shtirly
А давайте публиковать интервью на грузинском! По-русски и по-английски каждый дурак может. А ты попробуй сказать на языке новой родины )))
на вопрос: вам шашечки или ехать?
каждый дурак уверенно отвечает - shashechki!
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Ответ Мик Нич
Почему эта новость не на главной на нашем грузинском сайте спортс.ру?
Когда-нибудь даже до таких таджиков дойдёт, что сайт (портал) в первую очередь русскоязычный, а не какой-либо страны, поэтому здесь может быть и чемпионат Бразилии на главной странице.
+6
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Ответ Е...С
Куракова уже через пол года давала интервью на польском. Так что, с Кураковой - плохой пример.
Польский и русский языки принадлежат одной языковой группе славянских языков, а грузинский к картвельской языковой семье, труднее учить русскоговорящим людям.
А грузинская письменность не легче китайской грамоты)
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Ответ AAPolyansky
Хотя бы сказали слова благодарности российской федерации, которая вырастила их - можно подумать они в Грузии развивались
В Америке они развивались как танцевальная пара
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Ответ Olga.t
Польский и русский языки принадлежат одной языковой группе славянских языков, а грузинский к картвельской языковой семье, труднее учить русскоговорящим людям. А грузинская письменность не легче китайской грамоты)
Зачем тогда приводить пример с Кураковой? Она с первых же дней учила польский, к какой бы группе он не относился.
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Ответ Verysia
Они выступают за Грузию, но это не их Родина, точно, как и для Губановой, как и Польша для Кураковой. Да много таких примеров.
Куракова уже через пол года давала интервью на польском. Так что, с Кураковой - плохой пример.
0
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Ответ K Investor
Вы родину с гражданством путаете
Это не меня опубликовывала грузинская федерация, как американку ДиДэвис и израильтянина Глеба Смолкина)))
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Ответ Misson
Гамарджоба, генацвале - пойдет?
Аква мшвидоба))
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Ответ Misson
Гамарджоба, генацвале - пойдет?
Отлично! )))
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