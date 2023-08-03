Дэвис и Смолкин выиграли турнир в США с третьим результатом в карьере – 191,82. Больше было только на Кубке Варшавы и чемпионате России

Теги танцы на льду чемпионат России Кубок Варшавы сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли турнир в США с одним из лучших результатов в карьере.

Сегодня танцевальный дуэт занял первое место на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. По сумме программ фигуристы набрали 191,82 балла.

Ранее Дэвис и Смолкин лишь дважды показывали результат выше: на победном для себя Кубке Варшавы в ноябре 2021-го (199,90) и на чемпионате России в декабре того же года (207,70), где они стали серебряными призерами.

Сейчас Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии.

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74 комментария

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50 % всех новостей связанных с фигурным катанием отводится Валиевой и Медведевой, остальные 50% Дэвид и Смолкину. Остальных спортсменов этого вида вроде и не существует.
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Я бы на месте Петросян всё же подумала о переходе за Армению.
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Для начала неплохо!
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Ответ Viks
Каком сезоне? У Смолкина нет гринкарт - он не может выехать из США
получат, если ещё не получили, грузинские паспорта и никакая грин-карта не нужна...
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Ответ Oleandra
тогда наши танцы на каких местах? или вы думаете, что Степанова лучше скользит и её партнёр на себе не таскает всю программу? ведь этим тыкают Дэвисов.
Нет, Степанову никто не таскает всю программу. Да, она не лучшая катальщица, но лучше Дианы в несколько раз
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Ответ Светлана Менова
Я бы на месте Петросян всё же подумала о переходе за Армению.
Не будет Петросян об этом думать, она предана штабу.
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Ответ Viks
Больше было только на Кубке Варшавы и чемпионате России --- Больше даст мама
знатно вас колбасит:)
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Ответ Viks
Каком сезоне? У Смолкина нет гринкарт - он не может выехать из США
спите спокойно, есть юридические возможности для решения этой маленькой проблемы, поскрипите зубами, когда увидети их на международных турнирах))
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Ответ ЮИ
Нужно открыть опрос: а) мама? б) грузинская федерация? в) просто грибы? г) свой вариант ответа ;)
Global Skating Academy хорошо подготовили судей.
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Ответ Oleandra
г) хорошо катаются)
Подобный вариант отсутствует. Был разбор, что далеко не хорошо.
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Ответ Viks
Каком сезоне? У Смолкина нет гринкарт - он не может выехать из США
Вы как личный их секретарь, все знаете. 1,5 года прошло , может он получил уже или в ближайшее время получит. На ЧЕ в любом случае выпустят)
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Ответ asusp527
Про зарубежные турнирыбез сомнений- Кот Базилио и Лиса Алиса пролезут везде. Кроме тех случаев где нужен талант- вот тут будет барьер непролазный🤣
Очень талантливый Дарио Черизано ждет разрешение на переход в сборную Италии
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Ответ Viks
Я не уверен, что грузинские паспорта высылают по почте. И второе, цель Смолкина - американский паспорт, для этого и брак скоропостижно зарегистрировали.
возможно огорчу, но грузинские паспорта изготавливают и выдают в посольствах)
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Ответ Whiskey cat
Подобный вариант отсутствует. Был разбор, что далеко не хорошо.
ага, кругом знатоки, только судят дилетанты, подкормленные мамой:) смешно как возбудились ненавистники Этери:) ребятам успехов и выплыть в этом море г-на, которое на них продолжают лить завистники ЭТ. Вот ведь уехали ребята, освободили тут все, в чем их упрекали - нет, надо побежать, догнать, набросать. ну, может полегчает, людишкам...
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Ответ Назар Игорь
50 % всех новостей связанных с фигурным катанием отводится Валиевой и Медведевой, остальные 50% Дэвид и Смолкину. Остальных спортсменов этого вида вроде и не существует.
Ой, в многочисленные новости об самовыражениях Загитовой зачем забыли?
Они забивают 80% эфира о фигурке😁
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Ответ Залина Малина
За хамство и глупость, считаю, должны банить
в чём хамство и грубость? в том, что помешали вам унизить в очередной раз дочь Этери? так не унижайте.
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Ответ Залина Малина
В смысле в очередной раз? Я про ребят ничего плохового не писала. Только то, что считаю переход некрасивым. И да, не считаю, их гениальным танцорами, но и ужасными, конечно, тоже нет. Вот Вам и ответ про глупость))
про какую тупость? у вас фигурировали хамство и грубость.. а тут уже тупость.. вы считаете так, а я считаю, что они лучшие наши (бывшие уже к сожалению) после СК.
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Ответ Oleandra
г) хорошо катаются)
Савсэм харашо🤣
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Молодцы! Теперь интересно ,как будут оцениваться в сезоне)
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Ответ Залина Малина
Нет, Степанову никто не таскает всю программу. Да, она не лучшая катальщица, но лучше Дианы в несколько раз
Сколько ей лет?
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Не подскажите, где можно посмотреть произвольный танец Дианы и Глеба?
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Ответ Залина Малина
За такую многократную стоило бы. Меньше было проблем. Как в ситуации с Сотниковой. И сейчас имею ввиду не её глупость, а журналистов и болельщиков, которые зачем-то стали развивать тему, в которой итак всё очевидно. Вы делаете тоже самое. Зачем унижаете наших спортсменов? И ставите их ниже невыдающейся, пусть и неплохой грузинской пары
нет, это вы унижаете грузинскую пару.
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Ответ Viks
Он обманул имиграционные власти США о цели вьезда, вьехав в США по временной визе для временного проживания, а в марте 2022 подал документы на постоянное проживание - за такое депортация положена.
А какая у него была цель въезда и почему его не депортировали тогда?)
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Ответ Anna
Вы как личный их секретарь, все знаете. 1,5 года прошло , может он получил уже или в ближайшее время получит. На ЧЕ в любом случае выпустят)
👍
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Ответ Viks
Врешь. Я критиковал только их содержание от ФФКР.
другие критиковали, а вы молчали про причины - почему они приехать не могут.
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