Дэвис и Смолкин выиграли турнир в США с третьим результатом в карьере – 191,82. Больше было только на Кубке Варшавы и чемпионате России

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли турнир в США с одним из лучших результатов в карьере.

Сегодня танцевальный дуэт занял первое место на Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. По сумме программ фигуристы набрали 191,82 балла.

Ранее Дэвис и Смолкин лишь дважды показывали результат выше: на победном для себя Кубке Варшавы в ноябре 2021-го (199,90) и на чемпионате России в декабре того же года (207,70), где они стали серебряными призерами.

Сейчас Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии.

Загадочная щедрость в фигурке: для дочери Тутберидзе судьи не жалеют баллов, такого прогресса не знали даже мультичемпионы