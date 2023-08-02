Тарасова о дебюте Дэвис и Смолкина за Грузию: «Успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время»

Татьяна Тарасова назвала успешным результат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире в США.

Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде, набрав 74,35 балла. Это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

– Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время.

– Будете продолжать следить за ними, несмотря на то, что теперь пара выступает за другую страну?

– Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы.

Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.