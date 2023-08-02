Тарасова о дебюте Дэвис и Смолкина за Грузию: «Успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время»
Татьяна Тарасова назвала успешным результат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире в США.
Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде, набрав 74,35 балла. Это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.
– Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время.
– Будете продолжать следить за ними, несмотря на то, что теперь пара выступает за другую страну?
– Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы.
Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Сегодня уже следит.
Что ей ночью приснилось?
Она уже сама не помнит, что и кому говорит. То весь сезон ждет возвращения пары в Россию, потом называет их средними, невыдающимися и не стоящими внимания, теперь вот опять следить за ними собирается.
Но на самом деле грустно все это
Сегодня ТАТ "Буду следить за ними, дай бог им успешно выступать, это успешное выступление".
Что это было?))