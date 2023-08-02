Тарасова о дебюте Дэвис и Смолкина за Грузию: «Успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Олимпийская сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала успешным результат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире в США.

Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде, набрав 74,35 балла. Это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

– Это успешное выступление. Особенно для тех, кто пропустил такое длительное время.

– Будете продолжать следить за ними, несмотря на то, что теперь пара выступает за другую страну?

– Я и так не очень внимательно смотрела за ними, потому что после Олимпиады их негде было увидеть. Но буду смотреть международные соревнования, чемпионат Европы.

Дай бог, чтобы Дэвис и Смолкин дальше продолжали успешно выступать, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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13 комментариев

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Анастасия Балканова
Татьяна Анатольевна, не переобувайтесь так быстро. У людей не настолько плохая память
+17
-2
+15
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Oleandra
Ответ Лека-Лека
На днях ТАТ утверждала, что за ними не следит. Сегодня уже следит. Что ей ночью приснилось?
ей приснилось, что Этери больше не пригласит её посмотреть тренировки в Хрустальном)
+13
-3
+10
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smoky eyes
Грустно, что некому оградить ТАТ от журналистов. Пожилой одинокий человек для них хлеб.
+11
-3
+8
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Лека-Лека
На днях ТАТ утверждала, что за ними не следит.
Сегодня уже следит.
Что ей ночью приснилось?
+8
-4
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Lana74
Сменила босоножки на тапки
+5
-1
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именименя
😂еще одна. Что с н ми случилось? все так резко решили смотреть международку, хотя в прошлом сезоне плевались😄
+6
-2
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N-fox
Да неужели?)
+3
0
+3
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Kareglazaya
Ответ Лека-Лека
На днях ТАТ утверждала, что за ними не следит. Сегодня уже следит. Что ей ночью приснилось?
Это называется одним словом - старость.
Она уже сама не помнит, что и кому говорит. То весь сезон ждет возвращения пары в Россию, потом называет их средними, невыдающимися и не стоящими внимания, теперь вот опять следить за ними собирается.
+4
-2
+2
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
ей приснилось, что Этери больше не пригласит её посмотреть тренировки в Хрустальном)
Браво!!!
+2
0
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АНтошка 14
За ночь успела слетать в Америку за очередной парой сапог)
Но на самом деле грустно все это
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Shtirly
Решили все таки обсудить детишек и придать им хайпу? ))
+1
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Olga.t
Вчера ТАТ " Журналисты создают Дэвис-Смолкину паблисити, которое они не заслуживают".
Сегодня ТАТ "Буду следить за ними, дай бог им успешно выступать, это успешное выступление".

Что это было?))
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Лека-Лека
Ответ Kareglazaya
Это называется одним словом - старость. Она уже сама не помнит, что и кому говорит. То весь сезон ждет возвращения пары в Россию, потом называет их средними, невыдающимися и не стоящими внимания, теперь вот опять следить за ними собирается.
Да не думаю. ТАТ до маразма далеко. Скорее - настроение и нос по ветру.
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