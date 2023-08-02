Илья Авербух: «Рад видеть Дэвис и Смолкина на льду, они очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята»

Илья Авербух оценил выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на соревнованиях в США.

Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде, набрав 74,35 балла. Это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

– Будете ли вы дальше следить за Дэвис и Смолкиным? Как можете оценить их выступление после долгой паузы?

– Ребята все‑таки выступают за другую страну. Буду следить в целом за танцами, турнирами, программами всех участников. Диану и Глеба я всегда хвалил, когда они выступали за сборную России, они достойно показали себя на Олимпиаде (2022 года в Пекине – Sports.ru).

Выводы по турниру в августе делать достаточно смешно, это предсезонная работа, многие только накатывают программы. Дэвис и Смолкин пропустили год. Конечно, они рвутся выступать, но конкуренция на данном турнире невысокая.

В любом случае рад видеть их на льду. Диана и Глеб – очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята и то, что они будут показывать в своих выступлениях, – сказал хореограф.