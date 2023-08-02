Илья Авербух: «Рад видеть Дэвис и Смолкина на льду, они очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Илья Авербух оценил выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на соревнованиях в США.

Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде, набрав 74,35 балла. Это их первый турнир после перехода из сборной России в Грузию.

– Будете ли вы дальше следить за Дэвис и Смолкиным? Как можете оценить их выступление после долгой паузы?

– Ребята все‑таки выступают за другую страну. Буду следить в целом за танцами, турнирами, программами всех участников. Диану и Глеба я всегда хвалил, когда они выступали за сборную России, они достойно показали себя на Олимпиаде (2022 года в Пекине – Sports.ru).

Выводы по турниру в августе делать достаточно смешно, это предсезонная работа, многие только накатывают программы. Дэвис и Смолкин пропустили год. Конечно, они рвутся выступать, но конкуренция на данном турнире невысокая.

В любом случае рад видеть их на льду. Диана и Глеб – очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята и то, что они будут показывать в своих выступлениях, – сказал хореограф.

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16 комментариев

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Jessi
Изяславович знатный коньюктурщик-и нашим, и вашим
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Katerina Sunny
Сомнительно, что Авербух вообще видел ночной прокат РТ.
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именименя
Авер такой флюгер😀 то плевался на ЧМ, ЧЕ, потому что без наших спортсменов, а теперь я так понимаю даже за золотым коньком лейк плэсиде будет неотрывно следить😃
+4
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romeo5555
Ждём мнение Жулина...
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Kareglazaya
Молодец, никого не обидел)
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Viks
Адекватно
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N-fox
Пошел обзвон... как это предсказуемо.
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ДИОНИС
Дипломатичный ответ Авербуха!
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девочкитакиедевочки
А где посты о том что страна потеряла гениальную танцпару?
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Peter Varfolomeyev
Зато как о Загорски и Гурейро уничижительно говорил )
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ВИван
Оо, он смотрит международные соревнования, да еще второсортный или третьесортный турнир?!))))
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Док Аксель
Пошёл обзвон экспертов... Илья Флюгерман здесь тактичен, а не так как в общем хоре по ЗГ.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Kareglazaya
Молодец, никого не обидел)
Что-то по Загорски и Гурейро он вот так не сдерживал себя
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