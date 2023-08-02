Евгения Медведева: «Как-то все в моей жизни закручивается, что если я где-то ошибаюсь или конкретно лажаю, то через время мне это возвращается в плюс»

Евгения Медведева ответила на вопросы блиц-интервью.

– Кому вы никогда не пожмете руку?

– Лицемеру.

– Какой сверхспособностью вы хотели бы обладать?

– Телепорт.

– О чем сожалеете больше всего?

– Как ни странно – ни о чем. Очень много событий было, после которых я думала, что буду жалеть, но прошло несколько лет – и, вспоминая каждое из этих событий, думаю: слава Богу, что так произошло. Как-то все в моей жизни закручивается, что если я где-то ошибаюсь или конкретно лажаю, то через время мне это возвращается в плюс.

– С кем вы бы хотели побеседовать из тех, кого нет в живых?

– Фигурист Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион, трагически скончавшийся на льду.

– Назовите любимый советский и современный фильм.

– Нравится советский фильм «Девчата», а современный – британский сериал «Шерлок».

– Поступок, за который вам до сих пор стыдно?

– Да я вообще девчонка наглая, мне особо не стыдно.

– Героем какой книги вы хотели бы стать?

– В основном я читаю образовательную литературу, по саморазвитию. Так уж получилось, что в школе я читала довольно мало. Вот этих классических историй я не особо-то и прочитала. Но одна из моих самых любимых книг – булгаковская «Мастер и Маргарита». Возможно, Маргаритой. Хоть история и драматичная, но по характеру, по вайбу подходит.

– Ваша любимая песня?

– Песня под названием «Трещины» группы «Бюро». Очень трогательная, пробивает на слезы каждый раз, – сказала двукратная чемпионка мира.