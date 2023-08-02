Евгения Медведева: «Как-то все в моей жизни закручивается, что если я где-то ошибаюсь или конкретно лажаю, то через время мне это возвращается в плюс»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Сергей Гриньков Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопросы блиц-интервью.

– Кому вы никогда не пожмете руку?

– Лицемеру.

– Какой сверхспособностью вы хотели бы обладать?

– Телепорт.

– О чем сожалеете больше всего?

– Как ни странно – ни о чем. Очень много событий было, после которых я думала, что буду жалеть, но прошло несколько лет – и, вспоминая каждое из этих событий, думаю: слава Богу, что так произошло. Как-то все в моей жизни закручивается, что если я где-то ошибаюсь или конкретно лажаю, то через время мне это возвращается в плюс.

– С кем вы бы хотели побеседовать из тех, кого нет в живых?

– Фигурист Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион, трагически скончавшийся на льду.

– Назовите любимый советский и современный фильм.

– Нравится советский фильм «Девчата», а современный – британский сериал «Шерлок».

– Поступок, за который вам до сих пор стыдно?

– Да я вообще девчонка наглая, мне особо не стыдно.

– Героем какой книги вы хотели бы стать?

– В основном я читаю образовательную литературу, по саморазвитию. Так уж получилось, что в школе я читала довольно мало. Вот этих классических историй я не особо-то и прочитала. Но одна из моих самых любимых книг – булгаковская «Мастер и Маргарита». Возможно, Маргаритой. Хоть история и драматичная, но по характеру, по вайбу подходит.

– Ваша любимая песня?

– Песня под названием «Трещины» группы «Бюро». Очень трогательная, пробивает на слезы каждый раз, – сказала двукратная чемпионка мира.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
То есть, сама себе руку не пожмет?
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По ней всегда было видно, что она наглая. Спасибо, что подтвердила.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мастер и Маргарита?
Мда....нихрена не избито.
Как Вам там сюжетная линия про писателя и моссалита?....
Может книжка про Айболита?
....
Михаил Афанасьевич Булгаков плачет: поставьте книгу ’Дни Турбиных’, ’Собачье сердце’, ’Роковые яйца’, Зойкина квартира’, ##длы!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Я самая обаятельная и привлекательная... Все мужчины от меня без ума..."
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Sveta Arhipova
"Как-то все в моей жизни закручивается, что если я где-то ошибаюсь или конкретно лажаю, то через время мне это возвращается в плюс" (в моей жизни такое тоже случается иногда, поэтому я не ругаю себя за ошибки)
Это она о поездке в Канаду, домик себе прикупила
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Леван Мкртчян
Мастер и Маргарита? Мда....нихрена не избито. Как Вам там сюжетная линия про писателя и моссалита?.... Может книжка про Айболита? .... Михаил Афанасьевич Булгаков плачет: поставьте книгу ’Дни Турбиных’, ’Собачье сердце’, ’Роковые яйца’, Зойкина квартира’, ##длы!
Не знаю, мне тоже Мастер и Маргарита нравится. Но не любовная линия. А мистика и свита Воланда
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Валерия Иванова
Не знаю, мне тоже Мастер и Маргарита нравится. Но не любовная линия. А мистика и свита Воланда
А мне нравится самое начало и сеанс магии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сáмсон Самсонов
Это она о поездке в Канаду, домик себе прикупила
да и за серебро ОИ квартиру получила!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий