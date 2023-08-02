Евгения Медведева: «Для меня родина – это ароматы, запах конкретного района. Это места, в которых я чувствовала себя ребенком»

Евгения Медведева высказалась о любви к родине.

– Если не Россия, то какая страна?

– Для жилья – только родина, только Россия. Очень люблю родной город Москву. Люблю путешествовать. Наверное, ненадолго я поселилась бы в красивой Европе типа Вены, но не на постоянку. Месяц-два максимум

– С чего начинается родина?

– Это воспоминания, для меня родина – это ароматы, запах конкретного района. Это места, в которых я чувствовала себя ребенком, которые относят меня обратно. И воспоминания эти очень теплые. Для меня родина – это место, в котором я выросла, – сказала фигуристка.