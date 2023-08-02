Евгения Медведева: «Для меня родина – это ароматы, запах конкретного района. Это места, в которых я чувствовала себя ребенком»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась о любви к родине.

– Если не Россия, то какая страна?

– Для жилья – только родина, только Россия. Очень люблю родной город Москву. Люблю путешествовать. Наверное, ненадолго я поселилась бы в красивой Европе типа Вены, но не на постоянку. Месяц-два максимум

– С чего начинается родина?

– Это воспоминания, для меня родина – это ароматы, запах конкретного района. Это места, в которых я чувствовала себя ребенком, которые относят меня обратно. И воспоминания эти очень теплые. Для меня родина – это место, в котором я выросла, – сказала фигуристка.

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11 комментариев

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дом есть дом, и Женя всегда любимым городом называла родную Москву. Места детства чаще всего ассоциируются с родиной, соглашусь
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Женя молодец .Очень понравились ответы на блиц вопросы .Пересмотрела 2 раза .
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Очень понравился блиц опрос. Женя интересная личность. 🥰
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С удовольствием посмотрела этот выпуск, понравился формат
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Правильно все Женя говорит.Она всегда говорила,что очень любит Москву!
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Женя всегда любила Москву. Город детства дороже всего.
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Для москвичей родина - Москва, а не Россия.. это у многих я заметила.
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Правильно Женя сказала. Родина - там , где мы родились. " Где родился там и сгодился"
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Слово "Родина" и произошло от слова "род". Там где твои корни, где жили твои предки. Правильно Женя ответила, что только на Родине дышится и только там тёплые воспоминания своего детства.
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Ответ Olgacher
А совсем недавно был родной Крикет клаб, лучший в мире.тренер папа Орсер с лучшими в карьере программами, кокосовые сливки, англоязычные друзья..
Можно иметь лучших друзей за границей и при этом любить Родину. Когда Женя жила и тренировалась в Канаде, и ее спрашивали, не планирует ли она остаться там жить, она всегда говорила, что любит Россию и жить будет только в России.
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