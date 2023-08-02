Медведева о заветном желании: «Прожить всю жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца»

Евгения Медведева рассказала о самом заветном желании.

– Как звали вашу первую любовь?

– Я не могу сказать этого. Это секрет не только мой.

– Что вам нужно для счастья?

– Для счастья мне нужна любовь.

– Ваше самое заветное желание?

– Прожить всю жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца.

– В чем сила?

– Не буду отвечать, как в фильме «Брат», у меня другое немного мнение. Я считаю, что сила в любви, – сказала двукратная чемпионка мира.