Медведева о заветном желании: «Прожить всю жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца»
Евгения Медведева рассказала о самом заветном желании.
– Как звали вашу первую любовь?
– Я не могу сказать этого. Это секрет не только мой.
– Что вам нужно для счастья?
– Для счастья мне нужна любовь.
– Ваше самое заветное желание?
– Прожить всю жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца.
– В чем сила?
– Не буду отвечать, как в фильме «Брат», у меня другое немного мнение. Я считаю, что сила в любви, – сказала двукратная чемпионка мира.
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