Медведева о заветном желании: «Прожить всю жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о самом заветном желании.

– Как звали вашу первую любовь?

– Я не могу сказать этого. Это секрет не только мой.

– Что вам нужно для счастья?

– Для счастья мне нужна любовь.

– Ваше самое заветное желание?

– Прожить всю жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца.

– В чем сила?

– Не буду отвечать, как в фильме «Брат», у меня другое немного мнение. Я считаю, что сила в любви, – сказала двукратная чемпионка мира.

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5 комментариев

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любви и счастья Жене!
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Спортс наверно интервью Евгении наклепает на 10 статеек .Да хайпожоры ещё те .
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Хорошим людям только счастья!
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Пусть сбудется.
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Будь любима и счастлива, драгоценная наша Девочка!!! ❤️
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