Инна Гончаренко: «Коляда – один из тех спортсменов, на которых я всегда хочу смотреть. Возможно, он еще больше раскроется в шоу»

Инна Гончаренко отреагировала на решение Михаила Коляды взять паузу в карьере.

«Конечно, первоочередной момент – это здоровье. Основание для такого заявления у Коляды было. Хотя он в прекрасной форме, и нынешний его уровень точно не предел. Но надо понимать ситуацию со здоровьем.

В любом случае мы еще увидим Михаила в шоу, различных мероприятиях. Он всегда великолепно катается и восхищает зрителей. Это начало его другого амплуа, поэтому надо с уважением относиться к решению о приостановке карьеры.

– один из тех спортсменов, на которых я всегда хочу смотреть. Возможно, он еще больше раскроется в шоу, где нет соревновательного давления. Образы, которые они находят с Ильей Авербухом, – шедевры. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что Михаил будет радовать нас своими выступлениями на мероприятиях», – сказала тренер.