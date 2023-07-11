Инна Гончаренко: «Коляда – один из тех спортсменов, на которых я всегда хочу смотреть. Возможно, он еще больше раскроется в шоу»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Михаил Коляда Инна Гончаренко ледовые шоу Фигурное катание

Инна Гончаренко отреагировала на решение Михаила Коляды взять паузу в карьере.

«Конечно, первоочередной момент – это здоровье. Основание для такого заявления у Коляды было. Хотя он в прекрасной форме, и нынешний его уровень точно не предел. Но надо понимать ситуацию со здоровьем.

В любом случае мы еще увидим Михаила в шоу, различных мероприятиях. Он всегда великолепно катается и восхищает зрителей. Это начало его другого амплуа, поэтому надо с уважением относиться к решению о приостановке карьеры.

Коляда – один из тех спортсменов, на которых я всегда хочу смотреть. Возможно, он еще больше раскроется в шоу, где нет соревновательного давления. Образы, которые они находят с Ильей Авербухом, – шедевры. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что Михаил будет радовать нас своими выступлениями на мероприятиях», – сказала тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий