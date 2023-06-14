Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили из-за плохой продажи билетов («Спорт-Экспресс»)

Теги Алексей Мишин Елизавета Туктамышева Михаил Коляда Спорт-Экспресс ледовые шоу Фигурное катание

Источник сообщил, что ледовое шоу Алексея Мишина отменили из-за плохой продажи билетов.

Шоу «Поколение М» с участием Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Семененко, Софьи Самодуровой и других фигуристов планировалось провести 17 июня. Однако 13 июня Коляда сообщил, что мероприятие отменено. 

«Шоу Мишина давно шло к отмене. В первые месяцы были хорошие продажи, но после того, как начались события в Белгородской области, все изменилось. Некоторые зрители начали просить вернуть билеты.

Так что это не связано ни с фигуристами, ни с билетными операторами. Их давно звали, чтобы выступили за пределами Питера, регион большой, интерес есть.

Просто проводить шоу, которое окупится лишь на 30 процентов с учетом аренд, переездов, оборудования, – это никому не нужно. И это история не только про ледовые шоу.

Я слежу за другими городами – Сочи продаются, Анапа продается, даже Ростов. А вот в Краснодаре компании после карантина до сих пор не могут вылезти из долгов. А сейчас вообще непонятно, как в этой сфере работать», – цитирует «Спорт-Экспресс» источник в сфере ивент-маркетинга, знакомый с ситуацией в Краснодаре. 

Коляда заявил об отмене ледового шоу Мишина: «Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится»

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11 комментариев

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Марк Терентьев
Прекрасно на шоу в Краснодаре билеты всегда продавались. Тю! Всеми любимая императрица трёхтысячную арену собрать не может!? Не говорите Лотте 😁
+10
-4
+6
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Соль.
Грустно...
+10
-5
+5
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AllaS
Уж где, где, а в Краснодаре на шоу ЭГТ Аншлаги и билеты уходили влёт . Туда весь юг съезжался .
+17
-14
+3
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Беглый*
Вместо того, чтоб по мексикам кататься, лучше бы занимались организационными моментами своего шоу - пиар, спойлеры, какие-то провокационные приёмы, или они думали и так прокатит? Жёсткое приземление конечно
+14
-11
+3
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Denis Travin
... неужели "поколение М" плохо продаётся?
+2
0
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Беглый*
Ответ kate_ko
максимально грустно! (((
Печальная новость
+5
-3
+2
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Rush
Надо было топ фигуристов приглашать
+6
-5
+1
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kate_ko
Ответ Соль.
Грустно...
максимально грустно! (((
+5
-4
+1
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Капитан Немо
Ответ Беглый*
Вместо того, чтоб по мексикам кататься, лучше бы занимались организационными моментами своего шоу - пиар, спойлеры, какие-то провокационные приёмы, или они думали и так прокатит? Жёсткое приземление конечно
Ну их пригласили в Мексику, кто ж от такого откажется?)
+2
-1
+1
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