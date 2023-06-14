Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили из-за плохой продажи билетов («Спорт-Экспресс»)

Источник сообщил, что ледовое шоу Алексея Мишина отменили из-за плохой продажи билетов.

Шоу «Поколение М» с участием Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Семененко, Софьи Самодуровой и других фигуристов планировалось провести 17 июня. Однако 13 июня Коляда сообщил, что мероприятие отменено.

«Шоу Мишина давно шло к отмене. В первые месяцы были хорошие продажи, но после того, как начались события в Белгородской области, все изменилось. Некоторые зрители начали просить вернуть билеты.

Так что это не связано ни с фигуристами, ни с билетными операторами. Их давно звали, чтобы выступили за пределами Питера, регион большой, интерес есть.

Просто проводить шоу, которое окупится лишь на 30 процентов с учетом аренд, переездов, оборудования, – это никому не нужно. И это история не только про ледовые шоу.

Я слежу за другими городами – Сочи продаются, Анапа продается, даже Ростов. А вот в Краснодаре компании после карантина до сих пор не могут вылезти из долгов. А сейчас вообще непонятно, как в этой сфере работать», – цитирует «Спорт-Экспресс» источник в сфере ивент-маркетинга, знакомый с ситуацией в Краснодаре.

Коляда заявил об отмене ледового шоу Мишина: «Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится»