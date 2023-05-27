Михаил Коляда: «После тура Ильи Авербуха у меня появилось желание проехать все города России и посмотреть, как люди живут»

Фигурист Михаил Коляда рассказал о желании посетить все города России.

«Закончился тур , хочется сказать спасибо всем кто участвовал в этом празднике, кто приходил поддерживать нас, кто оставался за кулисами и делал работу по свету, звуку, костюмам и прочее и прочее.



После тура у меня появилось желание проехать все города России и посмотреть уже не спеша, как люди живут, попробовать местную кухню, познакомиться с традициями и так далее, надеюсь, что когда-то я сделаю это!

Сейчас в планах небольшой отдых. Спасибо еще раз всем за поддержку🙏🏼», – написал .