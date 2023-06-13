Коляда заявил об отмене ледового шоу Мишина: «Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится»

Фигурист Михаил Коляда заявил об отмене ледового шоу Алексея Мишина «Поколение М».

Сообщалось, что шоу пройдет 17 июня в Краснодаре.

«Дорогие друзья! Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится. К сожалению, шоу Алексея Николаевича «Поколение М» отменяется.

Мы с Дашей очень старались приготовить классный номер, надеюсь, в будущем, нам удастся осуществить эту задумку», – написал Коляда в телеграм-канале.