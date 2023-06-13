Коляда заявил об отмене ледового шоу Мишина: «Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда заявил об отмене ледового шоу Алексея Мишина «Поколение М».

Сообщалось, что шоу пройдет 17 июня в Краснодаре.

«Дорогие друзья! Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится. К сожалению, шоу Алексея Николаевича «Поколение М» отменяется.

Мы с Дашей очень старались приготовить классный номер, надеюсь, в будущем, нам удастся осуществить эту задумку», – написал Коляда в телеграм-канале.

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4 комментария

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Неволяшка
Люди купили билеты, сервисный сбор уже не вернут. Может вояж в Мексику можно было сократить, как-то не чистоплотно
+6
-1
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Лека-Лека
А причина отмены?
Не срослось с арендой льда или кто-то серьезно заболел?
+4
-2
+2
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Mira Val
Хоть бы все здоровы были.
+1
0
+1
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Храбрая виолончелистка
Ответ Лека-Лека
А причина отмены? Не срослось с арендой льда или кто-то серьезно заболел?
В связи со сложной обстановкой в Краснодаре...
0
0
0
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