Андрей Ежлов: «Для произвольного танца мы с Шевченко выбрали блюз. На протяжении четырех минут. я пытаюсь заполучить Соню в свои объятия»

Теги сборная России танцы на льду Матч ТВ Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Софья Шевченко и Андрей Ежлов рассказали о произвольном танце для нового сезона.

– Для произвольного танца мы выбрали блюз. Саму композицию пока раскрывать не хотелось бы. Я думаю, со временем раскроем. В произвольном танце я пытаюсь заполучить Соню в свои объятия. На протяжении четырех минут это делаю. Но хэппи‑энда не будет в конце, я в итоге ее бросаю, – сказал Ежлов. 

– Идея танца, что это лав‑стори, Андрей меня забирает в свои сети, приковывает мое внимание. Я сначала не поддаюсь, а потом поддаюсь очень сильно. Влюбляюсь, люблю, и в конце Андрей меня бросает, – заявила Шевченко.

– К сожалению, в жизни тоже такое бывает, – добавил Ежлов.

– Подготовка идет полным ходом. Накатываем программы, мы сейчас доработали все элементы, сделали все поддержки, все поставили. Сейчас просто нужно накатывать и накатывать, – цитирует Ежлова «Матч ТВ»

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11 комментариев

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Аленка_76
Интересно уже посмотреть на Соню с Андреем
+4
0
+4
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nik svt
Влюбляюсь, люблю, и в конце Андрей меня бросает, – заявила Шевченко.
Заявила так заявила, неужто другого глагола у автора не нашлось? :)
+3
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suda net
Да, Андрей Ежлов с юмором. На протяжении всего танца, считай, пытается заполучить Соню в объятия. А на протяжении трёх с половиной минут (исключаем твиззлы, вращения, поддержки) катается с ней ладонь в ладонь.)))
А кроме шуток, очень хочется посмотреть на новый тандем.
По коротеньким видео Андрей запомнился.
Если всё сложится, это будет третий Андрей, за которого я болею. Какая Соня на счёту моих болельщицкихх симпатий - тут можно сбиться.
+3
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arisstopane
морис напрягся...
+2
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Док Аксель
Красочное описание либретто... : Домогался, обломался и свалил. Пользуясь молодёжным сленгом. Посмотрим каково это под блюз будет выглядеть.
+2
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Девушка Безимени
лучше без такого либретто)
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Gemma157
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Ответ nik svt
Влюбляюсь, люблю, и в конце Андрей меня бросает, – заявила Шевченко. Заявила так заявила, неужто другого глагола у автора не нашлось? :)
Зато жизненно..
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Красочное описание либретто... : Домогался, обломался и свалил. Пользуясь молодёжным сленгом. Посмотрим каково это под блюз будет выглядеть.
Вполне в духе современности - соблазнил и бросил или недолго длился наш роман...
+1
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Вполне в духе современности - соблазнил и бросил или недолго длился наш роман...
На эту тему есть много высказываний и с упоминанием овощей... Что тут ещё скажешь, такова се ля ви...
+1
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Лиля Симонова
Хм… Какой нетривиальный сюжет.)
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Илларион
Заинтриговали, интересно будет увидить их блюз, а вообще скорей бы уже новый сезон, хочется всех увидеть, посмотреть кто-то, что придумал!
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