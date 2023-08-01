Андрей Ежлов: «Для произвольного танца мы с Шевченко выбрали блюз. На протяжении четырех минут. я пытаюсь заполучить Соню в свои объятия»

Софья Шевченко и Андрей Ежлов рассказали о произвольном танце для нового сезона.

– Для произвольного танца мы выбрали блюз. Саму композицию пока раскрывать не хотелось бы. Я думаю, со временем раскроем. В произвольном танце я пытаюсь заполучить Соню в свои объятия. На протяжении четырех минут это делаю. Но хэппи‑энда не будет в конце, я в итоге ее бросаю, – сказал Ежлов.

– Идея танца, что это лав‑стори, Андрей меня забирает в свои сети, приковывает мое внимание. Я сначала не поддаюсь, а потом поддаюсь очень сильно. Влюбляюсь, люблю, и в конце Андрей меня бросает, – заявила .

– К сожалению, в жизни тоже такое бывает, – добавил Ежлов.

– Подготовка идет полным ходом. Накатываем программы, мы сейчас доработали все элементы, сделали все поддержки, все поставили. Сейчас просто нужно накатывать и накатывать, – цитирует Ежлова «Матч ТВ».