Пресс-атташе ФФКР о компенсации за подготовку Дэвис и Смолкина: «Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП»
Затраты на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина компенсировали представители дуэта.
Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.
В начале июня стало известно о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Сегодня директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что ФФКР перечислила ЦСП компенсацию за подготовку фигуристов.
«Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом. Так что все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт», – сказала Ермолина.
За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?
«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были.", то никто бы и не поднял бы сам вопрос о возврате потраченных денег.