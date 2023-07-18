Пресс-атташе ФФКР о компенсации за подготовку Дэвис и Смолкина: «Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Центр спортивной подготовки переходы сборная Грузии Ольга Ермолина Матч ТВ Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Затраты на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина компенсировали представители дуэта.

Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

В начале июня стало известно о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Сегодня директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов сообщил, что ФФКР перечислила ЦСП компенсацию за подготовку фигуристов.

«Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом. Так что все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт», – сказала Ермолина.

За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?

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45 комментариев

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Ебздрогыч
Вот отец Смолкина охренеет, когда узнает
+31
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Аленка_76
Диане очень повезло с мамой)
+18
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Amok_
Вопрос то конечно закрыт, если это действительно так. Только любые деньги - это альтернативные возможности. А еще у какой то другой пары отняли бессовестно возможность поехать на ОИ в качестве представителей олимпийского комитета страны, которую даже из био Дианочки убрали. Как на игры ездить - она россиянка, после игр хоть потоп. Мама в ОИ сезон катком по всем танцам прошлась, это интересно как компенсировать? И хммм вопрос что они там компенсировали - может зп от минспорта и компенсировали, а вот мама то что на аренду льда, музыку и прочее тоже вернула? Ибо числились то они в Хрустальном ) и не их дело частным порядком что то возвращать)) это ж не СБП на карту. А вполне себе официальное целевое финансирование. Они должны вернуть клубу, клуб уже федре, федра минспорту. Реально за идиотов всех держат. Представители пары - это новое название мамы тренера? Чтож имя то не назвали, она теперь как Воландеморт?))
+24
-14
+10
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Остап Бендер
"У тебя мировая мама!" (С)
+10
-1
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Комиссар Жабер
Представители пары - это Тутберидзе, откупилась короче, собрав деньги со своих детишек)
+19
-11
+8
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tanya_1111
Интересно как они компенсировали лишение возможности другой рос. пары съездить на ОИ? Почему их вообще отпустили? Пусть выступали бы в РФ, поездили бы по регионам или не для того Глебушку растили? А то на ОИ вперед парохода летят, а в случае чего как Герасим на всё согласен и в США, и в Израиль, хоть куда?
+11
-4
+7
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*** Monik ***
Ответ Аленка_76
Диане очень повезло с мамой)
Да, мама у нее замечательная)
+11
-5
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Варлампий Варлампий
Почему у Ермолиной не уточнили, кто же этот таинственный блааааародный представитель?
+8
-2
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Додик Аксель
Не звоните Борису Григорьевичу, не ставьте его в неловкое положение.
+7
-2
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Anna
Ответ Amok_
Вопрос то конечно закрыт, если это действительно так. Только любые деньги - это альтернативные возможности. А еще у какой то другой пары отняли бессовестно возможность поехать на ОИ в качестве представителей олимпийского комитета страны, которую даже из био Дианочки убрали. Как на игры ездить - она россиянка, после игр хоть потоп. Мама в ОИ сезон катком по всем танцам прошлась, это интересно как компенсировать? И хммм вопрос что они там компенсировали - может зп от минспорта и компенсировали, а вот мама то что на аренду льда, музыку и прочее тоже вернула? Ибо числились то они в Хрустальном ) и не их дело частным порядком что то возвращать)) это ж не СБП на карту. А вполне себе официальное целевое финансирование. Они должны вернуть клубу, клуб уже федре, федра минспорту. Реально за идиотов всех держат. Представители пары - это новое название мамы тренера? Чтож имя то не назвали, она теперь как Воландеморт?))
"Какой-то другой паре" компенсировали невозможность поехать на ОИ чемпионством на ЧР. Не переживайте так за них
+7
-3
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Oeva
Ответ Amok_
Вопрос то конечно закрыт, если это действительно так. Только любые деньги - это альтернативные возможности. А еще у какой то другой пары отняли бессовестно возможность поехать на ОИ в качестве представителей олимпийского комитета страны, которую даже из био Дианочки убрали. Как на игры ездить - она россиянка, после игр хоть потоп. Мама в ОИ сезон катком по всем танцам прошлась, это интересно как компенсировать? И хммм вопрос что они там компенсировали - может зп от минспорта и компенсировали, а вот мама то что на аренду льда, музыку и прочее тоже вернула? Ибо числились то они в Хрустальном ) и не их дело частным порядком что то возвращать)) это ж не СБП на карту. А вполне себе официальное целевое финансирование. Они должны вернуть клубу, клуб уже федре, федра минспорту. Реально за идиотов всех держат. Представители пары - это новое название мамы тренера? Чтож имя то не назвали, она теперь как Воландеморт?))
Хотелось бы услышать от представителей контролирующих органов, закрыт вопрос или не закрыт)
+5
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Комиссар Жабер
Ответ Варлампий Варлампий
Почему у Ермолиной не уточнили, кто же этот таинственный блааааародный представитель?
Мамочка вездесущая)
+6
-3
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Lol Ko
Ответ Amok_
Вопрос то конечно закрыт, если это действительно так. Только любые деньги - это альтернативные возможности. А еще у какой то другой пары отняли бессовестно возможность поехать на ОИ в качестве представителей олимпийского комитета страны, которую даже из био Дианочки убрали. Как на игры ездить - она россиянка, после игр хоть потоп. Мама в ОИ сезон катком по всем танцам прошлась, это интересно как компенсировать? И хммм вопрос что они там компенсировали - может зп от минспорта и компенсировали, а вот мама то что на аренду льда, музыку и прочее тоже вернула? Ибо числились то они в Хрустальном ) и не их дело частным порядком что то возвращать)) это ж не СБП на карту. А вполне себе официальное целевое финансирование. Они должны вернуть клубу, клуб уже федре, федра минспорту. Реально за идиотов всех держат. Представители пары - это новое название мамы тренера? Чтож имя то не назвали, она теперь как Воландеморт?))
Что ж так убиваться-то... Вам что ли не дали поехать?
+5
-2
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Аля Иванова
Ответ Oleandra
Этери оказалась честнее всех.. и за шоу гранты не берёт, и за подготовку Дианы деньги возвратила.
Вы в ТШТ адвокатом подрабатываете?
+8
-5
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nadenki
Бедные "поклонники" . И так вам неладно и эдак ;-)))))
+4
-2
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Гамарджоба Генацвале
В долларах, лари, шекелях внесли?
+3
-1
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BearS
Ответ Allbee
Я верно понимаю, вы бесплатно работаете?)
Нет, но, даже работая в борделе, я понимаю, что перестановка кроватей не сильно помогает изменить бизнес %)
+3
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Комиссар Жабер
Ответ Agura
Ты совсем малолетка, если не знаешь, кто может быть представителем.
Давай расскажи, взрослый ты наш)
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Ольга Ив
Ответ Oleandra
Этери оказалась честнее всех.. и за шоу гранты не берёт, и за подготовку Дианы деньги возвратила.
Но получается, если бы ФГБУ ЦСП не направило официальный запрос в ФФККР, услышав, что
«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были.", то никто бы и не поднял бы сам вопрос о возврате потраченных денег.
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Комиссар Жабер
Ответ Agura
Уровень IQ у комментаторов ниже плинтуса! Впрочем понятно: методичка ещё только разрабатывается. Только из сострадания к малограмотным: представителем совершеннолетнего может выступать любое лицо, на которого оформлена доверенность, а не обязательно папа/ мама. Вполне возможно, что указанную сумму Диана и Глеб поручили внести из своих личных средств.
Какие у Дины с Глебом личные средства, они полностью на шее мамы и папы сидят)
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Agura
Ответ tanya_1111
Интересно как они компенсировали лишение возможности другой рос. пары съездить на ОИ? Почему их вообще отпустили? Пусть выступали бы в РФ, поездили бы по регионам или не для того Глебушку растили? А то на ОИ вперед парохода летят, а в случае чего как Герасим на всё согласен и в США, и в Израиль, хоть куда?
Другая российская пара - это Тиффани/Загорски?
+1
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BearS
Ответ Аленка_76
Диане очень повезло с мамой)
Мама взяла госденьги, чтобы заплатить за дочь те госденьги, которые на ту потратило государство. Круговорот госденег в природе
+9
-8
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margosha58
А это как? Закона еще нет, а деньги уже собирают? А кто рассчитывал сумму выкупа? И на каком основании ее приняли?
+1
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
Интересно как они компенсировали лишение возможности другой рос. пары съездить на ОИ? Почему их вообще отпустили? Пусть выступали бы в РФ, поездили бы по регионам или не для того Глебушку растили? А то на ОИ вперед парохода летят, а в случае чего как Герасим на всё согласен и в США, и в Израиль, хоть куда?
Не для,всяких водокачек дишу ростили
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-3
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Agura
Ответ Комиссар Жабер
Просто нужно снять розовые очки и головой немного подумать
Совет дня. От неуча.
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