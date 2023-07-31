Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко. Произвольную программу ей поставил Бенуа Ришо

Екатерина Куракова продолжит работать с тренером Ангелиной Туренко.

Ранее Куракова опубликовала в соцсети фото с , у которого тренировалась до 2021 года. Сообщается, что фигуристка приезжала к Орсеру для «небольших корректировок».

«В предстоящем сезоне тренером останется . В то же время она продолжит получать поддержку от Брайана», – сообщила Польская ассоциация фигурного катания.

Произвольную программу Кураковой для нового сезона поставил хореограф .

«Я бы хотела показать, что я не только улыбчивая, веселая девушка, но могу быть и серьезной, драматичной или грустной. Я чувствую, что должна показать свою другую сторону – более взрослую», – сказала Куракова о новой произвольной.

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