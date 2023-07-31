Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко. Произвольную программу ей поставил Бенуа Ришо

Теги Ангелина Туренко Брайан Орсер сборная Польши Бенуа Ришо Екатерина Куракова Фигурное катание

Екатерина Куракова продолжит работать с тренером Ангелиной Туренко.

Ранее Куракова опубликовала в соцсети фото с Брайаном Орсером, у которого тренировалась до 2021 года. Сообщается, что фигуристка приезжала к Орсеру для «небольших корректировок».  

«В предстоящем сезоне тренером Екатерины останется Ангелина Туренко. В то же время она продолжит получать поддержку от Брайана», – сообщила Польская ассоциация фигурного катания.

Произвольную программу Кураковой для нового сезона поставил хореограф Бенуа Ришо

«Я бы хотела показать, что я не только улыбчивая, веселая девушка, но могу быть и серьезной, драматичной или грустной. Я чувствую, что должна показать свою другую сторону – более взрослую», – сказала Куракова о новой произвольной.

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3 комментария

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Numb
/Я чувствую, что должна показать свою другую сторону – более взрослую/
Давно пора. Сколько можно катать мультяшку.
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Док Аксель
В лице Туренко Европа и Италия в частности получили классного специалиста. Так что надо пользоваться возможностью поработать с ней и получить иной подход и опыт в тренировочном процессе.
+1
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Лека-Лека
Не помню кто из комментаторов на ТВ назвал ее "полтора метра счастья".
Посмотрим Катю взрослую. Любопыто.
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