Екатерина Куракова продолжит тренироваться у Ангелины Туренко. Произвольную программу ей поставил Бенуа Ришо
Екатерина Куракова продолжит работать с тренером Ангелиной Туренко.
Ранее Куракова опубликовала в соцсети фото с Брайаном Орсером, у которого тренировалась до 2021 года. Сообщается, что фигуристка приезжала к Орсеру для «небольших корректировок».
«В предстоящем сезоне тренером Екатерины останется Ангелина Туренко. В то же время она продолжит получать поддержку от Брайана», – сообщила Польская ассоциация фигурного катания.
Произвольную программу Кураковой для нового сезона поставил хореограф Бенуа Ришо.
«Я бы хотела показать, что я не только улыбчивая, веселая девушка, но могу быть и серьезной, драматичной или грустной. Я чувствую, что должна показать свою другую сторону – более взрослую», – сказала Куракова о новой произвольной.
Моднейший хореограф фигурки – бывший бариста! Он рушит каноны, ставит номера-лозунги и любит работу с русскими
Давно пора. Сколько можно катать мультяшку.
Посмотрим Катю взрослую. Любопыто.