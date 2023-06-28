Сакамото выступит в Канаде и Финляндии, Хэ Ин Ли – во Франции и Японии, Хендрикс – в США и Китае. Распределение фигуристок по этапам Гран-при
Международный союз конькобежцев опубликовал распределение фигуристок по этапам серии Гран-при.
Гран-при США (20-22 октября, Аллен): Луна Хендрикс (Бельгия), Ань Сянъи (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Моне Чиба (Япония), Мана Кавабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ви Со Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), TBD (США).
Гран-при Канады (27-29 октября, Ванкувер): Сара-Мод Дюпюи (Канада), Кайя Руйтер (Канада), Маделин Скизас (Канада), Николь Шотт (Германия), Лара Наки Гутманн (Италия), Рика Кихира (Япония), Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Одри Шин (США), Линдси Торнгрен (США).
Гран-при Франции (3-5 ноября, Анже): Нина Пинзарроне (Бельгия), Янна Юркинен (Финляндия), Леа Серна (Франция), TBD (Франция), TBD (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Моне Чиба (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Изабо Левито (США).
Гран-при Китая (10-12 ноября, Чунцин): Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), TBD (Китай), TBD (Китай), TBD (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Маи Михара (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Одри Шин (США), Брэди Теннелл (США).
Гран-при Финляндии (17-19 ноября, Эспоо): TBD (Финляндия), TBD (Финляндия), TBD (Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Мана Кавабе (Япония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США).
Гран-при Японии (24-26 ноября, Саппоро): Нина Пинзарроне (Бельгия), Анастасия Губанова (Грузия), Николь Шотт (Германия), Вакаба Хигучи (Япония), Маи Михара (Япония), TBD (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ви Со Ен (Южная Корея), Линдсей ван Зундерт (Нидерланды), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее.
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