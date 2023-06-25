Екатерина Куракова: «Не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год»

Теги женское катание сборная Польши Екатерина Куракова Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Куракова заявила о больших планах на предстоящий сезон.

Накануне спортсменке, выступающей за Польшу, исполнился 21 год.

«Открыт новый уровень под названием «21»!🔥 Можно подвести многие итоги, но сегодня не буду этого делать!

Просто скажу спасибо всем вам за поздравления, этот день был для меня особенным!🥰

И я не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год! 😈🔥😇

P. S. Жду с нетерпением!» – написала она в инстаграме.

В этом году Куракова заняла 4-е место на чемпионате Европы и 16-е на чемпионате мира.

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3 комментария

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Додик Аксель
Не стройте на меня планы, я не оправдаю ваших ожиданий.
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Ridl
Надеюсь Катя перестанет мультики катать
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AllaS
Конечно Катя довольна, попадая на все ГС от Польши без конкуренции . Хоть и не блещет особо, но в Польше лидер и ей хорошо.
+2
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