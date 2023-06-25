Екатерина Куракова: «Не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год»
Фигуристка Екатерина Куракова заявила о больших планах на предстоящий сезон.
Накануне спортсменке, выступающей за Польшу, исполнился 21 год.
«Открыт новый уровень под названием «21»!🔥 Можно подвести многие итоги, но сегодня не буду этого делать!
Просто скажу спасибо всем вам за поздравления, этот день был для меня особенным!🥰
И я не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год! 😈🔥😇
P. S. Жду с нетерпением!» – написала она в инстаграме.
В этом году Куракова заняла 4-е место на чемпионате Европы и 16-е на чемпионате мира.
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