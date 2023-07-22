Екатерина Куракова опубликовала фото с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон
Фигуристка Екатерина Куракова опубликовала фото с тренером Брайаном Орсером.
Польская фигуристка ранее тренировалась у Орсера, но прекратила сотрудничество с ним в 2021 году. После этого Куракова перешла в группу Лоренцо Магри.
Орсер также выложил совместное фото с фигуристкой и Трейси Уилсон – тренером его группы.
«Катя Куракова пришла на подготовку! И ее катание лучше, чем когда-либо!» – написал тренер.
Екатерина Куракова: «Не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год»
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