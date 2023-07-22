Екатерина Куракова опубликовала фото с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон

Фигуристка Екатерина Куракова опубликовала фото с тренером Брайаном Орсером.

Польская фигуристка ранее тренировалась у Орсера, но прекратила сотрудничество с ним в 2021 году. После этого Куракова перешла в группу Лоренцо Магри.

Орсер также выложил совместное фото с фигуристкой и Трейси Уилсон – тренером его группы.

«Катя Куракова пришла на подготовку! И ее катание лучше, чем когда-либо!» – написал тренер.

Екатерина Куракова: «Не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год»