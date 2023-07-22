Екатерина Куракова опубликовала фото с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон

Теги Брайан Орсер Трейси Уилсон сборная Польши Екатерина Куракова Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Куракова опубликовала фото с тренером Брайаном Орсером.

Польская фигуристка ранее тренировалась у Орсера, но прекратила сотрудничество с ним в 2021 году. После этого Куракова перешла в группу Лоренцо Магри.

Орсер также выложил совместное фото с фигуристкой и Трейси Уилсон – тренером его группы. 

«Катя Куракова пришла на подготовку! И ее катание лучше, чем когда-либо!» – написал тренер. 

Екатерина Куракова: «Не перестану благодарить судьбу за людей, которые меня окружают! У меня большие планы на этот год»

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4 комментария

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Светлана Менова
Ей уж сколь лет? Выглядит как ребёнок. Вот где бы попроверять...
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Nata Novak
Все классные. Катя очень милая на льду и вне, Трейси и Брайан отличные тренеры. Брайан похудел и отлично выглядит
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I. Bryzgalov
Катя, как внучка лет двенадцати...
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Самая цитируемая и вообще недура
Любой каприз за ваши деньги.
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