Татьяна Тарасова: «Поздняков правильно ответил депутату Миронову. Мы были в олимпийском движении, есть и будем»

Теги Татьяна Тарасова Станислав Поздняков ОКР Сергей Миронов Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала главу ОКР в его перепалке с депутатом Сергеем Мироновым.

Ранее Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что России не нужно в нем участвовать. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».

«Станислав Поздняков правильно ответил депутату. Я с ним заодно. Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чем подумать. Пускай о стране думают.

Конечно, Россия является частью олимпийского движения. Мы были в олимпийском движении, есть и будем», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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4 комментария

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Mari Gams
Пройдёт время и наши спортсмены снова будут участвовать в Олимпицских играх на равных правах со всеми спортсменами , все в этом мире меняется , изменится и эта ситуация , дай бог в обозримом будущем и в лучшую сторону .
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андрэ
а данный момент мы филейная часть этого движения
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София Хайн
Были в шайсе есть и будем. Сколько раз повторяли серию ссср-канада? А где повтор ОИ? Неинтересно. Спорт должен быть спортом. А не движением.
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София Хайн
Ответ Mari Gams
Пройдёт время и наши спортсмены снова будут участвовать в Олимпицских играх на равных правах со всеми спортсменами , все в этом мире меняется , изменится и эта ситуация , дай бог в обозримом будущем и в лучшую сторону .
Вот именно, на равных, а не у параши
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