Татьяна Тарасова: «Поздняков правильно ответил депутату Миронову. Мы были в олимпийском движении, есть и будем»

Татьяна Тарасова поддержала главу ОКР в его перепалке с депутатом Сергеем Мироновым.

Ранее Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что России не нужно в нем участвовать. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».

«Станислав Поздняков правильно ответил депутату. Я с ним заодно. Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чем подумать. Пускай о стране думают.

Конечно, Россия является частью олимпийского движения. Мы были в олимпийском движении, есть и будем», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.