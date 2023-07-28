Станислав Поздняков: «Рекомендации МОК практически исключили возможность для российских спортсменов принять участие в отборе на Олимпиаду»

Глава ОКР заявил, что критерии МОК по допуску россиян исключили их возможное участие в Играх.

«В прошлом году министр спорта, он же глава НОК Украины засыпàл президента МОК и руководителей МСФ гневными письмами. В том числе практически с угрозами в адрес российских спортсменов вплоть до кровавых расправ. В ответ на эти послания внятной реакции из Лозанны не последовало.

Зато все русофобские требования были в итоге последовательно исполнены. Невзирая на законы, мнение ООН, Хартию, здравый смысл, в конце концов…

Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты.

Ну а рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — «отложить до подходящего момента».

Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте.

Дискриминация, двойные и тройные стандарты, нарушение не только правовых, но теперь и морально-этических основ для продвижения позиции заказчика! Это – новые неписаные принципы международного Олимпийского движения?!

Или это уже зазеркалье, в которое его так старательно завели наследники благородных идей барона Де Кубертена?

Это вопрос гораздо более широкого, чем чисто спортивный, масштаба. И его решение будет уже в плоскости общемировых гуманитарных процессов.

Гуманитарных. Человеческих. А не конъюнктурных и заказных», – написал .