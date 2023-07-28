Олимпийский комитет России подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК трех стран Африки

Олимпийский комитет России будет сотрудничать с НОК Намибии, Эсватини и Мали.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Основные цели будущего взаимодействия – обеспечение соблюдения олимпийской хартии , защита прав спортсменов, тренеров, иных специалистов в области спорта, а также содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений.

Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по организации двусторонних соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество в области научного и технического содействия спортивному движению.

Кроме того, предусмотрен обмен информацией и консультации по всем видам спорта между тренерами, медицинским и спортивным персоналом, командами и спортсменами.

Соглашения в соответствии с нынешними вызовами предусматривают сотрудничество в широком гуманитарном плане, не ограничиваясь лишь спортом или олимпийским движением.

Свои подписи под меморандумами поставили Президент ОКР Станислав Поздняков, главы НОК Намибии, Эсватини и Мали Абнер Хоагуб, Адам Мтетва и Хабиб Сиссоко», – говорится в сообщении.