Олимпийский комитет России подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК трех стран Африки
Олимпийский комитет России будет сотрудничать с НОК Намибии, Эсватини и Мали.
Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
«Основные цели будущего взаимодействия – обеспечение соблюдения олимпийской хартии МОК, защита прав спортсменов, тренеров, иных специалистов в области спорта, а также содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений.
Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по организации двусторонних соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество в области научного и технического содействия спортивному движению.
Кроме того, предусмотрен обмен информацией и консультации по всем видам спорта между тренерами, медицинским и спортивным персоналом, командами и спортсменами.
Соглашения в соответствии с нынешними вызовами предусматривают сотрудничество в широком гуманитарном плане, не ограничиваясь лишь спортом или олимпийским движением.
Свои подписи под меморандумами поставили Президент ОКР Станислав Поздняков, главы НОК Намибии, Эсватини и Мали Абнер Хоагуб, Адам Мтетва и Хабиб Сиссоко», – говорится в сообщении.
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Хорошие дела...
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