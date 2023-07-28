Олимпийский комитет России подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК трех стран Африки

Теги Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Олимпийский комитет России будет сотрудничать с НОК Намибии, Эсватини и Мали.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России. 

«Основные цели будущего взаимодействия – обеспечение соблюдения олимпийской хартии МОК, защита прав спортсменов, тренеров, иных специалистов в области спорта, а также содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений.

Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по организации двусторонних соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество в области научного и технического содействия спортивному движению.

Кроме того, предусмотрен обмен информацией и консультации по всем видам спорта между тренерами, медицинским и спортивным персоналом, командами и спортсменами.

Соглашения в соответствии с нынешними вызовами предусматривают сотрудничество в широком гуманитарном плане, не ограничиваясь лишь спортом или олимпийским движением.

Свои подписи под меморандумами поставили Президент ОКР Станислав Поздняков, главы НОК Намибии, Эсватини и Мали Абнер Хоагуб, Адам Мтетва и Хабиб Сиссоко», – говорится в сообщении. 

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15 комментариев

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арап Петра Великого
Эсватини является страной с самым высоким процентом людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Каждый четвёртый взрослый житель страны является носителем вируса.
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Хорошие дела...
+4
0
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Rahym Hommadow
второго страну в первые слышу честно 30 лет мне ох.т
+2
0
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ДИОНИС
Даже в Африке Мали, Эсватини и Намибия не являются лидерами в спорте!
+2
0
+2
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IrbIS
Мали
Эсватини
Намибии

ПХАХАХАХАХАХАХАХА
+3
-2
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Russ Ivan
Ну всё, можно отправлять наших биатлонистов тренироваться в Намибию...
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Ponpony
Ответ Ponpony
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В столице Мали -- Бамако нет статистики продажи штанов, платьев и обуви при средней ЗРП 100$. Проезд на автобусе 5$. Пипец Друганы!!!
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Ponpony
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Navian
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Надо же. Теперь заживём)
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Александр Колодин
Только 3? И стоило из-за этого пол-Африки собирать в Москве?
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Atsuktuvas
Даже не сомневаюсь, что Россия что-то может предложить самым бедным странам Африки (например простить долг Сомали в 690 млн). А вот что они могут предложить ? Голос в голосовании ООН. Будет 10 за РФ вместо 5 сейчас ? Ресурсы? Людей для сво? Ах да, это же все для спорта - тогда хорошая новость, все победят !
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Viks
Три страны! Африки! - Это Прорыв!
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ДИОНИС
Ответ Rahym Hommadow
второго страну в первые слышу честно 30 лет мне ох.т
Государство Эсватини ещё несколько лет назад называлось Свазиленд!
+1
-1
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sintenced
Ответ Ponpony
В столице Мали -- Бамако нет статистики продажи штанов, платьев и обуви при средней ЗРП 100$. Проезд на автобусе 5$. Пипец Друганы!!!
Получил з/п - позвал друзей на автобусе кататься! 😎
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Lora Kostadinova
Ответ Atsuktuvas
Даже не сомневаюсь, что Россия что-то может предложить самым бедным странам Африки (например простить долг Сомали в 690 млн). А вот что они могут предложить ? Голос в голосовании ООН. Будет 10 за РФ вместо 5 сейчас ? Ресурсы? Людей для сво? Ах да, это же все для спорта - тогда хорошая новость, все победят !
В "Гардиан" вчера была статья о том, что Путин вешает бесплатную муку или зерно, что-то в этом роде. 😅
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