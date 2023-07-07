Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о роли Алины Загитовой в открытии своей школы.

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию. Сообщалось, что ее школу планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

– Как обстоят дела со школой фигурного катания Загитовой?

– Встречались с ней на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а через неделю она приезжала в Казань. Сейчас работаем по двум направлениям.

Первое – открытие школы под ее эгидой. Причем это не будет просто присвоением школе имени Загитовой. Алина будет принимать непосредственное участие в работе школы: это и отбор тренерского состава, и управление спортивным заведением.

Второе – до конца года ставим задачу определить юридическую схему, утвердить штатное расписание. А первый набор в школу должен пройти уже в январе 2024 года. Она расположится во Дворце спорта, который оборудован всем необходимым для обучения фигуристов.

Но мы видим, что запрос на лед очень большой. Со временем хотим реализовать еще один проект – построить спортивный объект чисто для фигурного катания, куда переедет школа Загитовой.

– На какой стадии данная задумка?

– Подбираем земельный участок, параллельно занимаемся формированием детального технического задания, чтобы отдать его в проектный институт.

Если в 2024 году все будет хорошо, в том числе и с бюджетом, а планируются серьезные инвестиции, то за год такой проект, если будут приняты все административно‑финансовые решения, сможем реализовать. Строим мы быстро, практика позволяет делать это качественно и в кратчайшие сроки.

– У Алины глаза горят в предвкушении?

– Горят! Она сама призналась, что созрела для открытия школы. Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой, – рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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93 комментария

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Lanna
Журналистику освоили, теперь пора руководить учреждением.
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Вечно в бане
« и всецело хочет заниматься управлением школой…»

Помянем школу, получается.
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PerfectSvendsen
Единственное, чем Загитова может управлять - это игрушечная машинка. Всё остальное - фикция ради денежек и восторгов её фанатиков
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Daishi
Умные дяди помоют денежки через эту затею, посидит Алиначка годик зицпредседателем, а потом все благополучно схлопнется. Не взлетело, не пошло..))
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BekmambetovAydar
П…этой школе
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Флер де Лис
Она? Руководить? Переедет в Татарстан? 🤣
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fillette
Ответ Gemma157
Для нее это очень важно. И поэтому она на вейксерфинге катается без конца и на даче с мотыгой фоткатеся? 😆
Так все же так хотели, чтобы она уехала в Ижевск . Опять недовольны? ))
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На Пекин
Школа фк в Казани хорошая идея. Если для её открытия понадобилось имя Загитовой, пусть будет так. Если это станет настоящим делом для Алины, то это будет здорово, у неё есть все качества лидера, главное, чтобы рядом были заинтересованные люди. Всё только начинается, желаю Алине успеха.
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Viks
Каким управлением., нахрен? Она хоть чем-нибудь управляла в жизни?
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Arzu0203
Ответ Enchanter WIZZARD
Что нормально? Загитова сама сказала, что будет директором, это значит должна быть постоянно на месте и руководить процессом, и намного меньше светских пиар событий. Если Алинка не врёт конечно)
Вам то что до того? Не понимаю, это как-то влияет на вашу жизнь?
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Татьяна Тычинская
Ответ Gemma157
Это большой труд, требующий полной отдачи. Гламурные девы, у которых на уме кроме селфи, фотосессий и развлечений с этим не справятся
Гламурным девам это и не доверили
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Lana-shu
Ответ PerfectSvendsen
Единственное, чем Загитова может управлять - это игрушечная машинка. Всё остальное - фикция ради денежек и восторгов её фанатиков
Некоторые и этого не могут.
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Mouse.murs
Главное - набрать хорошую команду. Тогда справится.
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Lana-shu
Ответ Enchanter WIZZARD
Имя на кон?😂 То есть любой косяк и все, вся репутация в унитаз и работа в пятерочке))
Это место уже твоя любимка заняла.
+9
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Gemma157
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Для нее это очень важно. И поэтому она на вейксерфинге катается без конца и на даче с мотыгой фоткатеся? 😆
+24
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Lana-shu
Ответ fillette
А без Алины дяди совсем не справляются? )) Сильна Загитова, целый Татарстан не может без нее финансовые потоки организовать )).
Вот в этом и суть. Мозер они пытались привлечь несколько лет назад . Не получилось.
+11
-5
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antineutrino
она же почти ребёнок, за плечами которого только опыт спортсмена, какое управление, ау! окститесь!
+15
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Arzu0203
Ответ Gemma157
Для нее это очень важно. И поэтому она на вейксерфинге катается без конца и на даче с мотыгой фоткатеся? 😆
главное на концерты врагов не ездит и в нижнем белье не фоткается, а с мотыгой не стыдно, ты ж тяпаешь у себя в огороде 24/7
+20
-15
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Anna Stefan
Ответ Gemma157
Короче, ничего делать не будет, работать за нее будут другие, а она продолжит просто на пресс-конференциях сидеть и усиленно собирать слова в предложения 😆
Вообще-то министр сказал, что будет. Впрочем, за неё одно только имя уже делает половину работы)))
+8
-3
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Anna Stefan
В Казани хорошая школа фигурного катания. Надеюсь, деятельность Алины ещё больше повысит её уровень. Удачи.
+28
-23
+5
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Lana-shu
Ответ Е...С
Появится новое место для фотосессии.
Ничего страшного. У Плющенко школа именно на этом и держится.
+6
-2
+4
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Nata Nata
Ответ Enchanter WIZZARD
Что нормально? Загитова сама сказала, что будет директором, это значит должна быть постоянно на месте и руководить процессом, и намного меньше светских пиар событий. Если Алинка не врёт конечно)
Когда Алина говорила, что хочет быть директором? Какие, на Ваш взгляд, обязанности у директора школы ФК? У ТШТ тоже есть директор "Хрустального", на что это влияет для ЭГ?
+14
-10
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margo98
Ответ Настя Розова
Ну если хочет - флаг ей в руки. Только главное, чтобы это выполнялось качественно, а не на отстань.
Алина на "отвали" ничего не делает
+7
-3
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Lana-shu
Хейтерам можно о не напрягаться. Школа все равно будет. И все будет нормально. А Вы будете продолжать продолжать здесь сидеть.
+29
-25
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Milorada K
Ответ Е...С
Появится новое место для фотосессии.
Фотосессиями у нас другая занята. каждую неделю новая, всё в чулках да корсетах.
+14
-10
+4
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