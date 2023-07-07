Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой»

Министр спорта Татарстана рассказал о роли Алины Загитовой в открытии своей школы.

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию. Сообщалось, что ее школу планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

– Как обстоят дела со школой фигурного катания Загитовой?

– Встречались с ней на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а через неделю она приезжала в Казань. Сейчас работаем по двум направлениям.

Первое – открытие школы под ее эгидой. Причем это не будет просто присвоением школе имени Загитовой. Алина будет принимать непосредственное участие в работе школы: это и отбор тренерского состава, и управление спортивным заведением.

Второе – до конца года ставим задачу определить юридическую схему, утвердить штатное расписание. А первый набор в школу должен пройти уже в январе 2024 года. Она расположится во Дворце спорта, который оборудован всем необходимым для обучения фигуристов.

Но мы видим, что запрос на лед очень большой. Со временем хотим реализовать еще один проект – построить спортивный объект чисто для фигурного катания, куда переедет школа Загитовой.

– На какой стадии данная задумка?

– Подбираем земельный участок, параллельно занимаемся формированием детального технического задания, чтобы отдать его в проектный институт.

Если в 2024 году все будет хорошо, в том числе и с бюджетом, а планируются серьезные инвестиции, то за год такой проект, если будут приняты все административно‑финансовые решения, сможем реализовать. Строим мы быстро, практика позволяет делать это качественно и в кратчайшие сроки.

– У Алины глаза горят в предвкушении?

– Горят! Она сама призналась, что созрела для открытия школы. Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и всецело хочет заниматься управлением школой, – рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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