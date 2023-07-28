Дэвис и Смолкин перед турниром в США: «Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед»

Теги танцы на льду сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин высказались о скором появлении на льду.

В новом сезоне танцевальный дуэт будет выступать за сборную Грузии. 1–2 августа они поучаствуют в турнире Ice Dance International в США.

«Заключительная тренировка перед вылетом в Лейк-Плэсид! Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед», – говорится в совместной публикации фигуристов на русском, грузинском и английском языках.

До перехода в грузинскую команду Дэвис и Смолкин представляли Россию.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

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13 комментариев

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AnnaZ
Диана с Девисом, а также Девид и Смолкин вчетвером вылетели на соревнования в Лейк-Плейсиде
+16
-3
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Николь Тян
Ответ spf12
О, новый герой подоспел по имени Дэвид. Спортс , так торопитесь новость выдать?)
Диана и Девис против Дэвида и Смолкина 😄
+16
-3
+13
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Е...С
К чему в этом сообщении русский язык американке и израильтянину выступающим за Грузию. Надо брать пример с однокомандников Казакова - Ревия, те русский язык полностью убрали.
+15
-3
+12
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spf12
О, новый герой подоспел по имени Дэвид. Спортс , так торопитесь новость выдать?)
+8
-1
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Syndycate
Грузинскую лезгинку будут танцевать?
+1
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Док Аксель
С выходом их на лёд и участия в соревнованиях, звонки к Борису Григорьевичу заметно сократятся.
+5
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spf12
Ответ Viks
"дуэт будет выступать за сборную Грузии." --- Будет. Но не скоро, ибо Разрешения ИСУ выступать за Грузию у них нет. Да у Смолкина нет Гринкарт США - он не может никуда выехать из США.
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Anna
Ответ Viks
"дуэт будет выступать за сборную Грузии." --- Будет. Но не скоро, ибо Разрешения ИСУ выступать за Грузию у них нет. Да у Смолкина нет Гринкарт США - он не может никуда выехать из США.
Откуда знаете, что нет разрешения? Какую страну они тогда будут представлять?
0
0
0
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Viks
Ответ Е...С
К чему в этом сообщении русский язык американке и израильтянину выступающим за Грузию. Надо брать пример с однокомандников Казакова - Ревия, те русский язык полностью убрали.
Из головы?
+2
-2
0
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Е...С
Ответ Viks
Из головы?
Из головы не знаю, но в социальных сетях больше не используют.
+1
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