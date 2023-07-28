Дэвис и Смолкин перед турниром в США: «Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед»

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин высказались о скором появлении на льду.

В новом сезоне танцевальный дуэт будет выступать за сборную Грузии. 1–2 августа они поучаствуют в турнире Ice Dance International в США.

«Заключительная тренировка перед вылетом в Лейк-Плэсид! Очень ждем возможности вновь выйти на соревновательный лед», – говорится в совместной публикации фигуристов на русском, грузинском и английском языках.

До перехода в грузинскую команду Дэвис и Смолкин представляли Россию.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они