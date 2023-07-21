Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин выступят на турнире в США: «Участвуют в соревнованиях, значит подойдут в оптимальной форме»
Татьяна Тарасова высказалась о возвращении Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к соревнованиям.
1-2 августа Дэвис и Смолкин выступят на турнире Ice Dance International в США. Это будет дебют дуэта за сборную Грузии.
«Участвуют в соревнованиях, значит подойдут в своей оптимальной форме, не знаю, в максимальной или нет. Если заявили – будут участвовать.
Переживания из‑за дебюта? Мы все переживаем, каждый о своем», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Может пора уже про наших что-то выставлять ?