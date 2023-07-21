Тарасова о том, что Дэвис и Смолкин выступят на турнире в США: «Участвуют в соревнованиях, значит подойдут в оптимальной форме»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду сборная Грузии Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возвращении Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к соревнованиям.

1-2 августа Дэвис и Смолкин выступят на турнире Ice Dance International в США. Это будет дебют дуэта за сборную Грузии.

«Участвуют в соревнованиях, значит подойдут в своей оптимальной форме, не знаю, в максимальной или нет. Если заявили – будут участвовать.

Переживания из‑за дебюта? Мы все переживаем, каждый о своем», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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2 комментария

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FS.Nika1
Ничего против них не имею, но слишком много новостей про сборников Грузии на сайте sports.RU
Может пора уже про наших что-то выставлять ?
+3
-1
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Elena Savanuk
Первый пошел... Теперь в предстоящий уикенд будут остальной бомонд опрашивать по данному поводу...
+1
0
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