Энберт о внимании публики к Дэвис и Смолкину: «Не думаю, что они не смогут с этим справиться. На Олимпиаде было гораздо больше внимания»

Александр Энберт высказался о возвращении Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к соревнованиям.

1-2 августа и выступят на турнире Ice Dance International в США. Это будет дебют дуэта за сборную Грузии.

– Может ли волнение перед дебютом за Грузию помешать им?

– С одной стороны, опытные спортсмены, которые прошли серию Гран‑при, челленджеры, выступали на Олимпиаде, у ребят колоссальный опыт. C другой стороны, они давно не выступали, эмоциональный навык нужно тренировать, прокачивать.

Возможно, нужно будет это вспоминать, как выступать на публике, соревноваться, бороться, прошлый сезон они провели в тренировках, а это немножко другое. У ребят определенный путь возвращения эмоционального тонуса должен быть. Думаю, что они его пройдут.

– Внимание общественности может мешать?

– Это влияет, в какой‑то степени понятно, что они будут думать об этом. Но для ребят, которые были на Олимпиаде, где было неповторимое внимание к их прокатам со стороны всей мировой общественности – здесь все‑таки более узкая аудитория, которая следит за фигуристами.

Не думаю, что они не смогут с этим справиться. Повторюсь, на ОИ было гораздо больше внимания, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.