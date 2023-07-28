Вайцеховская о Шветском: «Если человек, заявляя о вине, одновременно хочет «исключить себя из числа подозреваемых», это означает перекладывание вины на спортсменку»

Теги сборная России допинг Елена Вайцеховская Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась об интервью врача Филиппа Шветского про дело Камилы Валиевой.

«Очень странная, на мой взгляд, фраза врача олимпийской сборной по ФК Филиппа Шветского в интервью ТАСС:

«Что касается моей вины во всем этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз: я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории…»

В моем понимании, если человек, ответственный за медицинское обеспечение, считает себя виноватым и озвучивает это, то, наверное, следовало признать свою вину несколько ранее, не спустя полтора года после того, как произошел инцидент.

Если же человек, заявляя о вине, одновременно и в судебном порядке хочет «исключить себя из числа подозреваемых в этой истории», это фактически означает перекладывание вины на спортсменку. Типа – разбирайся-ка ты, Камила, самостоятельно со своими стаканами/тараканами…

Возможно, врач просто неудачно сформулировал то, что хотел сказать. Но воспринимается именно так.

Я уже не говорю о том, что исключать из числа подозреваемых в той истории первым делом следовало Камилу. А не себя любимых», – написала Вайцеховская

Врач Шветский: «Мы не уберегли Валиеву. И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории»

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22 комментария

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EmperorNazer
Вот тут во многом согласен с Вайцеховской. Попытка Шветского усидеть на двух стульях просто нелепа. "Я виновен, но подозревать меня не надо". Охотно верится, что Валиева сама, без ведома главного врача, рассчитывала дозы, время выведения и прочее. Особенно если учитывать его бэкграунд с гребцами.
+16
-4
+12
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Sky Smoker
Надо же, едва ли не впервые я согласна с Вайц. История с "перекладыванием ответственности" и отмыванием собственной невиновности очень некрасивая.
+17
-7
+10
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arisstopane
забавно
как журналистка с вековым стажем
не понимает разницы между моральной ответственностью,
за недосмотр, как врач сборной,
что собственно признаёт и озвучивает шветский
и физическим или организационном участием в этой истории
p.s.в этой спецоперации, шветского держали как мешок,
на которого в случае провала можно перевести стрелки,
и плебс похрюкивая радостно сожрёт эту версию...
+16
-8
+8
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Delirium
Ответ Е...С
Интересно, когда Тутберидзе что-то скажет на эту тему. Ее это вроде бы тоже касается, ее спортсменка.
Скорее всего после вердикта суда нас ждет большое интервью на Первом.
+8
-1
+7
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Olga.t
Абсолютно согласна с Вайцеховской.
Похоже на то, что Шветский просто умывает руки. Учитывая, что на тот момент он был врачом сборной и ТШТ, он несёт ответственность за ситуацию с Ками.
Я далека от обвинений его в преднамеренном нарушении антидопинговых правил, но и заявлять, что его необходимо исключить из списка возможно причастных как-то странно.

Например, в случае травмы работника на производстве, инженер по технике безопасности несёт ответственность, хотя напрямую не виноват в травме.
+11
-5
+6
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Лакс
человек сказал о общей вине в том что не уберегли, включая штатных врачей катка и тренеров.
И подал в суд чтобы опровергнуть обвинения забугорных и доморощенных хейтеров в "пичкании" несовершеннолетней спортсменки. И если Вайц это путает/смешивает, то видимо она ушиблась мыслительным аппаратом об воду когда-то. Если сознательно смешивает, то еще хуже.
+10
-5
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Александр Иванов
Вайцеховской нужно сходить к врачам и проверить себя на дислексию. Очевидно, что Шветский говорил совсем иное.
+6
-1
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Viktoria dek
Ответ Е...С
Интересно, когда Тутберидзе что-то скажет на эту тему. Ее это вроде бы тоже касается, ее спортсменка.
После решения CAS 100% будут комментарии Тутберидзе)
+3
0
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Е...С
Интересно, когда Тутберидзе что-то скажет на эту тему. Ее это вроде бы тоже касается, ее спортсменка.
+11
-9
+2
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Delirium
Ответ arisstopane
забавно как журналистка с вековым стажем не понимает разницы между моральной ответственностью, за недосмотр, как врач сборной, что собственно признаёт и озвучивает шветский и физическим или организационном участием в этой истории p.s.в этой спецоперации, шветского держали как мешок, на которого в случае провала можно перевести стрелки, и плебс похрюкивая радостно сожрёт эту версию...
Глупость какая. Если бы Камилу спецом кормили допингом, то взять молодого врача с незапятнанной репутацией гораздо выгоднее со всех сторон. Даже в случае провала можно было бы сказать, что накосячил по незнанию, и даже свалить на него всю вину. А в случае с Камилой Шветский- как раз основная причина, почему общественность уверена, что допинг был сознательным.
+7
-5
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AlexFed
Ответ Владимир Георгия
успокойтесь, никто ничего не жрал, подсыпали завистники, негодяи .
Да уж, сколько лет Тутбериздзе с ученицами брала медали и никто не завидовал и никого на допинге не ловили, но тут дедов стакан дал трещину и как понеслась волна зависти.
+5
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Agura
Когда уже выскажется руководитель АП по поводу допинговой истории со своей спортсменкой?
+5
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Brokkoli
Просчитался с периодом выведения, поэтому чувствует вину, но давать Камиле этот препарат не хотел, заставили, поэтому не считает себя виновным
+7
-7
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Agura
https://dzen.ru/a/ZJ1ZVlv180K-k_-D

Нашим гребцам П.Сорину и Н.Моргачеву удалось доказать, что допинг им подсыпал партнер по команде.
Найдите три отличия от ситуации, в какой оказалась Камила Валиева!
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несахар
шветский на тутберидзе хочет всё свалить.
снова хочет выйти сухим из воды.
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Лакс
Ответ Olga.t
Абсолютно согласна с Вайцеховской. Похоже на то, что Шветский просто умывает руки. Учитывая, что на тот момент он был врачом сборной и ТШТ, он несёт ответственность за ситуацию с Ками. Я далека от обвинений его в преднамеренном нарушении антидопинговых правил, но и заявлять, что его необходимо исключить из списка возможно причастных как-то странно. Например, в случае травмы работника на производстве, инженер по технике безопасности несёт ответственность, хотя напрямую не виноват в травме.
его же уволили из Центра Спортмедицины ФМБА, но оставили в научном институте ФМБА. И ФФККР оставила в штате специалистом сборной ( врачи сборной числятся на ставке в ЦСМ ФМБА).
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