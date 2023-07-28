Вайцеховская о Шветском: «Если человек, заявляя о вине, одновременно хочет «исключить себя из числа подозреваемых», это означает перекладывание вины на спортсменку»
Елена Вайцеховская высказалась об интервью врача Филиппа Шветского про дело Камилы Валиевой.
«Очень странная, на мой взгляд, фраза врача олимпийской сборной по ФК Филиппа Шветского в интервью ТАСС:
«Что касается моей вины во всем этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз: я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории…»
В моем понимании, если человек, ответственный за медицинское обеспечение, считает себя виноватым и озвучивает это, то, наверное, следовало признать свою вину несколько ранее, не спустя полтора года после того, как произошел инцидент.
Если же человек, заявляя о вине, одновременно и в судебном порядке хочет «исключить себя из числа подозреваемых в этой истории», это фактически означает перекладывание вины на спортсменку. Типа – разбирайся-ка ты, Камила, самостоятельно со своими стаканами/тараканами…
Возможно, врач просто неудачно сформулировал то, что хотел сказать. Но воспринимается именно так.
Я уже не говорю о том, что исключать из числа подозреваемых в той истории первым делом следовало Камилу. А не себя любимых», – написала Вайцеховская.
Врач Шветский: «Мы не уберегли Валиеву. И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории»
как журналистка с вековым стажем
не понимает разницы между моральной ответственностью,
за недосмотр, как врач сборной,
что собственно признаёт и озвучивает шветский
и физическим или организационном участием в этой истории
p.s.в этой спецоперации, шветского держали как мешок,
на которого в случае провала можно перевести стрелки,
и плебс похрюкивая радостно сожрёт эту версию...
Похоже на то, что Шветский просто умывает руки. Учитывая, что на тот момент он был врачом сборной и ТШТ, он несёт ответственность за ситуацию с Ками.
Я далека от обвинений его в преднамеренном нарушении антидопинговых правил, но и заявлять, что его необходимо исключить из списка возможно причастных как-то странно.
Например, в случае травмы работника на производстве, инженер по технике безопасности несёт ответственность, хотя напрямую не виноват в травме.
И подал в суд чтобы опровергнуть обвинения забугорных и доморощенных хейтеров в "пичкании" несовершеннолетней спортсменки. И если Вайц это путает/смешивает, то видимо она ушиблась мыслительным аппаратом об воду когда-то. Если сознательно смешивает, то еще хуже.
Нашим гребцам П.Сорину и Н.Моргачеву удалось доказать, что допинг им подсыпал партнер по команде.
Найдите три отличия от ситуации, в какой оказалась Камила Валиева!
снова хочет выйти сухим из воды.