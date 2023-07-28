Вайцеховская о Шветском: «Если человек, заявляя о вине, одновременно хочет «исключить себя из числа подозреваемых», это означает перекладывание вины на спортсменку»

Елена Вайцеховская высказалась об интервью врача Филиппа Шветского про дело Камилы Валиевой.

«Очень странная, на мой взгляд, фраза врача олимпийской сборной по ФК Филиппа Шветского в интервью ТАСС:

«Что касается моей вины во всем этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз: я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории…»

В моем понимании, если человек, ответственный за медицинское обеспечение, считает себя виноватым и озвучивает это, то, наверное, следовало признать свою вину несколько ранее, не спустя полтора года после того, как произошел инцидент.

Если же человек, заявляя о вине, одновременно и в судебном порядке хочет «исключить себя из числа подозреваемых в этой истории», это фактически означает перекладывание вины на спортсменку. Типа – разбирайся-ка ты, , самостоятельно со своими стаканами/тараканами…

Возможно, врач просто неудачно сформулировал то, что хотел сказать. Но воспринимается именно так.

Я уже не говорю о том, что исключать из числа подозреваемых в той истории первым делом следовало Камилу. А не себя любимых», – написала .

Врач Шветский: «Мы не уберегли Валиеву. И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории»