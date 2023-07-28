Шветский о деле Валиевой: «Я был опрошен представителями МВД и даже обратился, чтобы пройти детектор лжи. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время»

Врач Филипп Шветский заявил, что его опрашивали в МВД после допингового скандала с Валиевой.

На чемпионате России в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине-20222.

«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

Я был в . Там мне, кстати, задали вопрос: что я вынес из ситуации с гребцами? Та ситуация мне помогла, она дала мне знания. Я тогда только начинал свой путь как спортивный врач. Так вот – пройдя все эти разбирательства, ты никогда больше туда попасть не захочешь. Это достаточно жесткая процедура по отношению ко всем фигурантам.

Возвращаясь к общению со специалистами МВД. Тогда я понял: чтобы добиться истины, нужно искать выгоду, мотив. В случае с Камилой какой был мотив? Да никакого. Итоги ее выступлений за последние годы показали, что она могла выигрывать даже с ошибкой. Ей просто надо было делать то, что она умеет, вот и все.

При таком антидопинговом контроле, что сейчас есть, какой был смысл рисковать? Все ее окружение пахало четыре года, чтобы наши спортсмены феерически выступили на .

Все, кстати, уже забыли, как мы попали на Олимпиаду, сколько тогда из-за ковида людей отсеялось. Мы в Красноярске по два раза в день сдавали тесты на ковид, две разные санитарные организации пробы брали. Об этом уже все забыли просто», – сказал .