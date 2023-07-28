Шветский о деле Валиевой: «Я был опрошен представителями МВД и даже обратился, чтобы пройти детектор лжи. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время»

Теги сборная России допинг РУСАДА Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский заявил, что его опрашивали в МВД после допингового скандала с Валиевой.

На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине-20222. 

«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

Я был в РУСАДА. Там мне, кстати, задали вопрос: что я вынес из ситуации с гребцами? Та ситуация мне помогла, она дала мне знания. Я тогда только начинал свой путь как спортивный врач. Так вот – пройдя все эти разбирательства, ты никогда больше туда попасть не захочешь. Это достаточно жесткая процедура по отношению ко всем фигурантам. 

Возвращаясь к общению со специалистами МВД. Тогда я понял: чтобы добиться истины, нужно искать выгоду, мотив. В случае с Камилой какой был мотив? Да никакого. Итоги ее выступлений за последние годы показали, что она могла выигрывать даже с ошибкой. Ей просто надо было делать то, что она умеет, вот и все.

При таком антидопинговом контроле, что сейчас есть, какой был смысл рисковать? Все ее окружение пахало четыре года, чтобы наши спортсмены феерически выступили на Олимпиаде.

Все, кстати, уже забыли, как мы попали на Олимпиаду, сколько тогда из-за ковида людей отсеялось. Мы в Красноярске по два раза в день сдавали тесты на ковид, две разные санитарные организации пробы брали. Об этом уже все забыли просто», – сказал Шветский

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Причем тут вообще Красноярс, пробу на чемпионате России брали. Похоже в октябре будет все грустно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Детектор лжи🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Сыворотку правды еще свари по рецепту из Гарри Поттера, тогда уж точно всё узнаем))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carg0
И сколько же это народу из за ковида отсеялось с ОИ? Одного Коляду выкинули. Остальные, даже с +тестами, все поехали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lёna
Прекрасная идея, Филипп! Провести полноценное расследование, опросить всех на полиграфе- тренеров штаба, весь персонал, всех, кто вхож в раздевалку, и их родителей. Вот, например:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3172308.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shtirly
Вот набрасывает и жмет не на то. А умела бы все это катать Валиева, если бы ей регулярно не давали восстанавливающие капельницы? Конечно нет. Сколько бы ошибок допускала Валиева в прокате, если бы не было всех этих плюшек?.. Товарищ Шветский, отвечайте на правильные вопросы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий