Шветский о деле Валиевой: «Я был опрошен представителями МВД и даже обратился, чтобы пройти детектор лжи. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время»
Врач Филипп Шветский заявил, что его опрашивали в МВД после допингового скандала с Валиевой.
На чемпионате России в декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в Пекине-20222.
«Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время.
Я был в РУСАДА. Там мне, кстати, задали вопрос: что я вынес из ситуации с гребцами? Та ситуация мне помогла, она дала мне знания. Я тогда только начинал свой путь как спортивный врач. Так вот – пройдя все эти разбирательства, ты никогда больше туда попасть не захочешь. Это достаточно жесткая процедура по отношению ко всем фигурантам.
Возвращаясь к общению со специалистами МВД. Тогда я понял: чтобы добиться истины, нужно искать выгоду, мотив. В случае с Камилой какой был мотив? Да никакого. Итоги ее выступлений за последние годы показали, что она могла выигрывать даже с ошибкой. Ей просто надо было делать то, что она умеет, вот и все.
При таком антидопинговом контроле, что сейчас есть, какой был смысл рисковать? Все ее окружение пахало четыре года, чтобы наши спортсмены феерически выступили на Олимпиаде.
Все, кстати, уже забыли, как мы попали на Олимпиаду, сколько тогда из-за ковида людей отсеялось. Мы в Красноярске по два раза в день сдавали тесты на ковид, две разные санитарные организации пробы брали. Об этом уже все забыли просто», – сказал Шветский.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3172308.html