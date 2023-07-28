Врач Шветский: «Мы не уберегли Валиеву. И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории»

Врач Филипп Шветский объяснил, почему подал иск о защите чести и достоинства к Хайо Зеппельту.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где журналист Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

– Зачем спустя столько времени после в Пекине вы решили подать иск против журналиста Хайо Зеппельта о защите чести, достоинства и деловой репутации?

– Да, времени уже немало прошло, но все это в корне повлияло на мою жизнь. Был бы это просто хайп – нет вопросов, пережил бы, но все то повлияло на мою профессиональную деятельность. Сейчас спроси любого – практически все уверены, что препарат дал я. Более того, будь я обывателем, при том информационном фоне, что сложился, я бы тоже на Шветского думал. И этот шлейф тянется за мной, я получил два взыскания с последующим увольнением и лишением поощрений, сегодня любое мое движение становится достояние порицающей общественности, любое мое появление на льду раздувается в СМИ.

Мои движения в сложившейся ситуации крайне ограничены, причины тому — коллегиальность, врачебная тайна, в конце концов, мои личные взгляды. Выход в этой ситуации только один – суд.

– В лице Зеппельта вы выходите на конфронтацию с целым каналом.

– Да я давно жду, чтобы уж хоть кто-то против меня выступил, но пока про меня только говорят. Может, так, наконец, я истины добьюсь? Что касается моей вины во всем этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз – я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории. Все-таки есть закон, и он должен быть на стороне правды.

– У вас есть версия произошедшего?

– Четкой причины произошедшего на Олимпиаде с Камилой Валиевой никто не знает, мы все до сих пор пытаемся в этом разобраться. При мощной пятиуровневой защите перед Олимпиадой это произошло. Вопрос – как? Ведь Камилу окружали профессионалы, понимающие, как работать, что делать.

Если у спортсмена находят запрещенное вещество, он считается виновным, в этих ситуациях презумпция невиновности отсутствует. Роль окружающих спортсмена специалистов состоит в том, чтобы подсказать, как делать нельзя. С Камилой были тренеры, три врача – два на катке и я, как врач сборной. Она всегда была в контакте, спрашивала, что можно, что нельзя. Плюс существуют два приложения – WADA и , где все эти вещи прописаны. Все, что она принимала внутрь, — а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы – было множество раз проверено.

Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна, – сказал .

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?