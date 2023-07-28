Врач Шветский: «Мы не уберегли Валиеву. И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Хайо Зеппельт Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Врач Филипп Шветский объяснил, почему подал иск о защите чести и достоинства к Хайо Зеппельту.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где журналист Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

– Зачем спустя столько времени после Олимпиады в Пекине вы решили подать иск против журналиста Хайо Зеппельта о защите чести, достоинства и деловой репутации?

– Да, времени уже немало прошло, но все это в корне повлияло на мою жизнь. Был бы это просто хайп – нет вопросов, пережил бы, но все то повлияло на мою профессиональную деятельность. Сейчас спроси любого – практически все уверены, что препарат Камиле Валиевой дал я. Более того, будь я обывателем, при том информационном фоне, что сложился, я бы тоже на Шветского думал. И этот шлейф тянется за мной, я получил два взыскания с последующим увольнением и лишением поощрений, сегодня любое мое движение становится достояние порицающей общественности, любое мое появление на льду раздувается в СМИ.

Мои движения в сложившейся ситуации крайне ограничены, причины тому — коллегиальность, врачебная тайна, в конце концов, мои личные взгляды. Выход в этой ситуации только один – суд.

– В лице Зеппельта вы выходите на конфронтацию с целым каналом.

– Да я давно жду, чтобы уж хоть кто-то против меня выступил, но пока про меня только говорят. Может, так, наконец, я истины добьюсь? Что касается моей вины во всем этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз – я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории. Все-таки есть закон, и он должен быть на стороне правды.

– У вас есть версия произошедшего?

– Четкой причины произошедшего на Олимпиаде с Камилой Валиевой никто не знает, мы все до сих пор пытаемся в этом разобраться. При мощной пятиуровневой защите перед Олимпиадой это произошло. Вопрос – как? Ведь Камилу окружали профессионалы, понимающие, как работать, что делать.  

Если у спортсмена находят запрещенное вещество, он считается виновным, в этих ситуациях презумпция невиновности отсутствует. Роль окружающих спортсмена специалистов состоит в том, чтобы подсказать, как делать нельзя. С Камилой были тренеры, три врача – два на катке и я, как врач сборной. Она всегда была в контакте, спрашивала, что можно, что нельзя. Плюс существуют два приложения – WADA и РУСАДА, где все эти вещи прописаны. Все, что она принимала внутрь, — а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы – было множество раз проверено.

Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна, – сказал Шветский

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
K. Eropegov
Деточкин виноват. Но он не виноват.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Что-то Шветский засуетился...
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Это было и так понятно что ближе к развязке всё будут все списывать на Валиеву. Она всё сама, а мы тут не причем.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Viks
"Если у спортсмена находят запрещенное вещество, он считается виновным, в этих ситуациях презумпция невиновности отсутствует." --- Поэтому вы сдали девчонку в КАС с предсказуемым результатом.
Что значит сдали? Других путей там нет. У тебя нашли запрещенку- попробуй оспорить в КАС. Не можешь/не хочешь- получи гарантированный бан.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Отвратительно. Все взрослые, косвенно или прямо упомянутые в истории с допингом, прячутся за 15-летнюю (на тот момент) девушку. "Мы все виноваты, но я конкретно не виноват". Очень мужской, сознательный, взрослый поступок.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТМЗ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну че поклонники космоса на триметазидиновом топливе.
Шветский НЕ отрицает допинг, он хочет спасти себя и Камилу, потому как космос на тот момент был маленький, а Шветский, как мужик умный понимал,что "оно ему не надо"
Кому были нужны космические квады? ась?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Агент Картер
Большой ошибкой для ТШТ и сборной ФК было брать Шведского в качестве врача сборной и Хрустального, учитывая его прошлую историю с допингом. Я лично считаю что Камиле препарат или подсыпали соперники или попал случайно, как загрязнение от других препаратов. Но, к сожалению, прошлое Шведского может сыграть против Камилы.
+17
-11
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JAV-URARTU-ARARAT
Кажется включил , Рафика -невиновного ! или Не виновата я , он сам пришел ! )))))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
За малолеток всегда отвечают взрослые. Пацан разбил окно в школе - платят родители. В этом заключается защита малолетних, а не в скрывании имён и произошедших событий.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
Он вообще понимает, что такими вью может навредить Камиле? Зачем это делать перед судом? Такому человеку вообще должно быть запрещено с пациентами работать..
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Следующий такой же спич будет от тренера.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antony78
Ответ ДудьСдулся
Что-то Шветский засуетился...
– Да я давно жду, чтобы уж хоть кто-то против меня выступил - получается ждал, когда можно будет отсудить бабки с кого-нибудь
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Похоже в КАС все очень плохо
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskey cat
Ответ ДудьСдулся
Что-то Шветский засуетился...
Никуда не берут, вот и суетится, кушать хочется.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Мои движения в сложившейся ситуации крайне ограничены, причины тому — коллегиальность, врачебная тайна, в конце концов, мои личные взгляды. Выход в этой ситуации только один – суд....
А на суде движение пойдет полным ходом...и забудет про все причины...бред какой-то...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Himmelge
Это признание?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Александр Шульгин
Похоже в КАС все очень плохо
Пока однозначно ясно, что для Шветского.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Antony78
– Да я давно жду, чтобы уж хоть кто-то против меня выступил - получается ждал, когда можно будет отсудить бабки с кого-нибудь
Предыдущий раз в суд он подавал на 1 рубль компенсации, не в деньгах дело.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Delirium
Ответ Viks
И это факт вины нас всех. Но я обязан исключить себя
Он отрицает, что имеет отношение к попаданию препарата в тело Валиевой. Вот его слова о коллективной ответственности что "недосмотрели"- они странные. Если предположить, что Валиеву они качественно инструктировали и те БАД-ы что давали- проверяли, то остается ровно две возможности: либо Валиева/семья рискнули поесть ТМЗ в надежде, что пронесет, либо проба подделана или препарат подсыпали, и в этом случае вообще никакой ответственности на окружении быть не может.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tan Tan
Ответ Delirium
Он отрицает, что имеет отношение к попаданию препарата в тело Валиевой. Вот его слова о коллективной ответственности что "недосмотрели"- они странные. Если предположить, что Валиеву они качественно инструктировали и те БАД-ы что давали- проверяли, то остается ровно две возможности: либо Валиева/семья рискнули поесть ТМЗ в надежде, что пронесет, либо проба подделана или препарат подсыпали, и в этом случае вообще никакой ответственности на окружении быть не может.
Вина системы в том, что нет оборудования, которое может выявить такие примеси незначительные (которые могут выявить зарубежные лаборатории)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Ответ Delirium
Он отрицает, что имеет отношение к попаданию препарата в тело Валиевой. Вот его слова о коллективной ответственности что "недосмотрели"- они странные. Если предположить, что Валиеву они качественно инструктировали и те БАД-ы что давали- проверяли, то остается ровно две возможности: либо Валиева/семья рискнули поесть ТМЗ в надежде, что пронесет, либо проба подделана или препарат подсыпали, и в этом случае вообще никакой ответственности на окружении быть не может.
Первое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Краусачег. Пора о депутатстве подумать..
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskey cat
Ответ Лакс
прочли бы что полностью: "Чем вы занимаетесь сейчас? — Я продолжаю работать в больнице, в отделении реанимации и интенсивной терапии, уже 21-й год. Мы протезируем жизненно важные органы, которые находятся в критическом состоянии. Кстати, нашему главврачу приходило письмо от "доброжелателя" о моем "темном прошлом", но там мои профессиональные качества не вызвали сомнений. Помимо этого, я являюсь старшим научным сотрудником Института лазерной медицины ФМБА России, занимаюсь научной деятельностью. Также я продолжаю сопровождать спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России и профессионального баскетбольного клуба МБА."
В его словах все подтверждается. Если бы все было так радужно, то он бы не суетился так. Таки доход в сборной не соразмерен с его научной деятельностью и работой в больнице.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Ответ Whiskey cat
Никуда не берут, вот и суетится, кушать хочется.
еще ответ вам и подобным:
"При подготовке спортсменов, при участии в международных соревнованиях я все делал за Россию, и это не ложный патриотизм. Все это за полставки бюджетной зарплаты, это ни для кого не секрет. Я совмещал работу в интенсивной терапии с подготовкой спортсменов сборной команды, что в итоге было конструктивно, но такой тандем привел в недоумение американских журналистов, а я просто хотел и смог быть с командой России и спортсменами. Мне важно чувство причастности, я люблю спорт. Я живу этим многие годы, с 2005 года."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий