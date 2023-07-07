Дробязко о процессе лишения гражданства Литвы: «Новостей нет. Я даже не интересовалась»

Теги танцы на льду сборная Литвы Маргарита Дробязко Политика Фигурное катание

Фигуристка Маргарита Дробязко ответила на вопрос о лишении ее гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России. 

Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву. 

Дробязко в дуэте с мужем – Повиласом Ванагасом – является призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой Литвы. Сейчас пара живет в России. 

– Как сейчас обстоит вопрос с лишением гражданства?

– Новостей нет. Я даже не интересовалась. Думаю, что если будет какая‑то информация, то мне сообщат. Специально не интересовалась, – сказала Дробязко.

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4 комментария

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sabina_katarina
Ответ Sonyas
Нельзя лишать человека гражданства только за то, что он продолжает делать свою работу. Дробязко одна из самых значимых для этой страны спортсменок, многие люди в мире, благодаря им с Повиласом узнали, что такая страна вообще существует.
Дробязко благодаря этой никому неизвестной стране много лет выступала на ГС, зарабатывая себе имя. В противном случае её бы знать никто не знал и никакие бы шоу ей не светили. И гражданство ей дали, скорей всего, потому что мама Повиласа впряглась. Вон той же Рид никакого гражданства не обломилось. Ну так как дали, так и забрали, имеют право.
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Olga.t
Ответ ESF
литва - это вообще что и где это?
Среднюю школу так и не осилили?
+2
-1
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