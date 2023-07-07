Дробязко о процессе лишения гражданства Литвы: «Новостей нет. Я даже не интересовалась»

Фигуристка Маргарита Дробязко ответила на вопрос о лишении ее гражданства Литвы.

Ранее стало известно, что сейм Литвы инициировал процесс лишения Дробязко гражданства из-за ее участия в шоу Татьяны Навки в России.

Фигуристка родилась в Москве, но с 1992 года выступала в танцах на льду за Литву.

Дробязко в дуэте с мужем – Повиласом Ванагасом – является призером ЧМ-2000, двукратным призером чемпионатов Европы (2000, 2006), тринадцатикратной чемпионкой Литвы. Сейчас пара живет в России.

– Как сейчас обстоит вопрос с лишением гражданства?

– Новостей нет. Я даже не интересовалась. Думаю, что если будет какая‑то информация, то мне сообщат. Специально не интересовалась, – сказала .