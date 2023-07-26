Врач российских фигуристов Шветский подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации
Врач российских фигуристов Шветский подал иск о защите чести и достоинства к Хайо Зеппельту.
В олимпийском сезоне Филипп Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.
Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте.
11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.
«Я решил подать иск на немецкого журналиста Хайо Зеппельта и телепрограмму западного немецкого телевидения в связи со сложившейся ситуацией после Олимпиады в Пекине.
Во-первых, я думаю, что имею на это право. Во-вторых, хочу побороться с навязанным ими мнением о том, что я однозначный виновник попадания запрещенного вещества в организм спортсменки.
Во-вторых, я думаю, что это позволит при прямом общении добиться истины и понимания в этом сложном вопросе. Может, это и не приведет к положительному результату, но во всяком случае даст толчок к рациональному разбору этой ситуации.
Зеппельт преднамеренно интерпретировал факты с целью обмана общественного мнения, сделал акцент на мне как виновнике организации распространения допинга среди российских спортсменов.
Как результат, своей лживой информацией он запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение в отношении меня», – сказал Шветский.
Иск был зарегистрирован московским Никулинским судом.
Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?
Ну удачи взыскать с Зеппельта хотя бы десять рублей, бгг.
Всегда недоумевал, на какую публику рассчитаны подобные иски, а вот она, оказывается.
И согласны были сами гребцы и решение принимал не он, будучи недавним выпускником медвуза.
Он взял на себя вину, и так делается во всем мире, а решения принимают тренеры и сами спортсмены.
У Терезы Йохауг тоже врач сразу на себя взял вину, но ей это не помогло - к корейским ОИ не допустили.
Как гражданин имеет право.
Другой вопрос, в какой суд подан иск? В российский? Вряд ли Зеппельт будет вообще отвечать на запросы этого суда.
О какой вообще репутации этот деятель может зарекаться?
- то есть он признаётся, что "неоднозначный" виновник?
полагаю, что контора принудила его взять вину на себя...