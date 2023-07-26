Врач российских фигуристов Шветский подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации

Теги допинг Олимпиада-2022 Хайо Зеппельт Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Врач российских фигуристов Шветский подал иск о защите чести и достоинства к Хайо Зеппельту.

В олимпийском сезоне Филипп Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте. 

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

«Я решил подать иск на немецкого журналиста Хайо Зеппельта и телепрограмму западного немецкого телевидения в связи со сложившейся ситуацией после Олимпиады в Пекине.

Во-первых, я думаю, что имею на это право. Во-вторых, хочу побороться с навязанным ими мнением о том, что я однозначный виновник попадания запрещенного вещества в организм спортсменки.

Во-вторых, я думаю, что это позволит при прямом общении добиться истины и понимания в этом сложном вопросе. Может, это и не приведет к положительному результату, но во всяком случае даст толчок к рациональному разбору этой ситуации.

Зеппельт преднамеренно интерпретировал факты с целью обмана общественного мнения, сделал акцент на мне как виновнике организации распространения допинга среди российских спортсменов.

Как результат, своей лживой информацией он запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение в отношении меня», – сказал Шветский. 

Иск был зарегистрирован московским Никулинским судом.

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?

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39 комментариев

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Каддафи
А в суд российский, как понимаю?) И что он ожидает получить с этого?))
+27
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Ольга Ив
Ответ Caerly
Очень хорошо. За слова нужно отвечать.
Это да. Только чего ждал 1.5 года.
+19
-2
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Вечно в бане
«Иск был зарегистрирован московским Никулинским судом. Ранее Шветский подал аналогичный иск против тольяттинского издания "Угол зрения"…Сумма взыскания согласно документу составила 10 млн рублей.»

Ну удачи взыскать с Зеппельта хотя бы десять рублей, бгг.
+19
-3
+16
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Вечно в бане
Ответ Caerly
Очень хорошо. За слова нужно отвечать.
Ух, как ответит этот немец да перед Никулинским судом. Запомнит, что не стоит голословно уважаемых людей охаивать.
Всегда недоумевал, на какую публику рассчитаны подобные иски, а вот она, оказывается.
+23
-7
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Сергей Орлов
Гребцов допингом кормил, потом фигуристок. Ещё заикается про честь и достоинство 🤦🏻‍♂️
+22
-12
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Caerly
Очень хорошо. За слова нужно отвечать.
+25
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+6
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*MVP*
Ответ Caerly
Очень хорошо. За слова нужно отвечать.
ну теперь-то ответит, бгг
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sava k
Вали всю вину на дедушку.
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Marya Y
А почему так долго ждали? Больше полутора лет прошло - и внезапно созрело.
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Лакс
Ответ Сергей Орлов
Гребцов допингом кормил, потом фигуристок. Ещё заикается про честь и достоинство 🤦🏻‍♂️
он не кормил, а вводил внутривенно. И ЕМНИП запрет был именно на способ введения, а не на само вещество.
И согласны были сами гребцы и решение принимал не он, будучи недавним выпускником медвуза.
Он взял на себя вину, и так делается во всем мире, а решения принимают тренеры и сами спортсмены.
У Терезы Йохауг тоже врач сразу на себя взял вину, но ей это не помогло - к корейским ОИ не допустили.
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Delirium
Ответ Maxim 1989
Решение суда будет действовать на территории РФ)))
Я не юрист, но насколько я понимаю, прежде чем обращаться в заграничный суд, ты должен обратиться в свой локальный и только исчерпав возможности защитить себя в судах своей страны, можно обращаться в заграничный. Т.е. понятное дело, что Никулинский суд призвать Зеппельта к ответу не сможет, и Шветский пойдет выше по инстанциям.
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Olga.t
Ответ Ебздрогыч
Шветский был признан виновным в деле о допинге с гребцами. Потом перешел в фигурное катание, и там у его подопечной нашли допинг. О какой вообще репутации этот деятель может зарекаться?
Он подал иск по конкретному высказыванию Зеппельта, а не по общим обвинениям.
Как гражданин имеет право.
Другой вопрос, в какой суд подан иск? В российский? Вряд ли Зеппельт будет вообще отвечать на запросы этого суда.
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Michael1969
Ответ Caerly
Очень хорошо. За слова нужно отвечать.
Про неповышение пенсионного возраста кто ответил за слова? Про уважение международно признанных границ соседней страны не тот же экономист говорил?
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Ярик01
Иск был зарегистрирован московским Никулинским судом - самое смешное здесь
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Сáмсон Самсонов
Виноваты все этери врач мама камилы Камилы, крайней станет камила одаренная плюшками за молчание, а белое пальто останется "белым"
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bezsugar
А что ж не в немецком суде? Показал бы супостату, где раки зимуют))
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bona ulo
Что-то как-то рановато. Еще и 20 лет не прошло. И почему в Никулинский, а не в Басманный. :)
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Ебздрогыч
Шветский был признан виновным в деле о допинге с гребцами. Потом перешел в фигурное катание, и там у его подопечной нашли допинг.

О какой вообще репутации этот деятель может зарекаться?
+15
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Док Аксель
Надо не ограничиваться иском только в Никулинский суд. Надо ещё в Вицинский и Моргуновский направить для подстраховки.
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Maxim 1989
Решение суда будет действовать на территории РФ)))
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Realist2022
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Ответ Алар
Ну что тут скажешь, Филипп Шветский может подать иск к Хайо Зеппельту и в этом ему поможет Израиль... Кто поможет другим защитить честь и достоинство?
А почему не подал в Международный суд соответствующий или хотя бы в соответствующий суд в Германии (Зеппельт - немец, следовательно только по решению немецкого суда с него могут взыскать деньги), а только в Никулинский суд?
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Anna
Вот неймется то, сидел бы лучше тихо и не высовывался, пока не закончатся разбирательства
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Michael1969
Ответ bona ulo
Что-то как-то рановато. Еще и 20 лет не прошло. И почему в Никулинский, а не в Басманный. :)
По месту жительства истца, очевидно
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Delirium
Ответ Каддафи
А в суд российский, как понимаю?) И что он ожидает получить с этого?))
Он ожидает получить невозможность призвать к ответу Заппельта Никулинским судом и право на обращение в вышестоящие, в том числе заграничные суды.
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arisstopane
Во-первых, я думаю, что имею на это право. Во-вторых, хочу побороться с навязанным ими мнением о том, что я однозначный виновник попадания запрещенного вещества в организм спортсменки.
- то есть он признаётся, что "неоднозначный" виновник?
полагаю, что контора принудила его взять вину на себя...
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