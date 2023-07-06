Тарасова о выписке Костомарова из больницы: «Воспринимаю это очень положительно. Планирую навестить его, если он будет в состоянии»

Татьяна Тарасова хотела бы навестить Романа Костомарова после его выписки из больницы.

«Воспринимаю это очень положительно, как это и есть! Планирую навестить его, если он будет в состоянии. Это надо спрашивать у его жены.

Знала, что у Костомарова было всего 2 процента шансов. Большое спасибо всем докторам!» – сказала заслуженный тренер СССР.

«Я счастлива! Это такое счастье для всех нас, праздник жизни. Спасибо врачам, которые вытащили Романа из того страшного состояния и спасли от ужасной болезни. Мы все молились за него, и произошло чудо.

Надеюсь, что дальше все будет хорошо. Мы все поддерживаем Романа и его семью. Только не нужно их сейчас мучить звонками, надо иметь совесть и дать человеку восстанавливаться дома с семьей», – цитирует Тарасову Sport24.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь». Костомарова выписали из больницы