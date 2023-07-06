Тарасова о выписке Костомарова из больницы: «Воспринимаю это очень положительно. Планирую навестить его, если он будет в состоянии»
Татьяна Тарасова хотела бы навестить Романа Костомарова после его выписки из больницы.
«Воспринимаю это очень положительно, как это и есть! Планирую навестить его, если он будет в состоянии. Это надо спрашивать у его жены.
Знала, что у Костомарова было всего 2 процента шансов. Большое спасибо всем докторам!» – сказала заслуженный тренер СССР.
«Я счастлива! Это такое счастье для всех нас, праздник жизни. Спасибо врачам, которые вытащили Романа из того страшного состояния и спасли от ужасной болезни. Мы все молились за него, и произошло чудо.
Надеюсь, что дальше все будет хорошо. Мы все поддерживаем Романа и его семью. Только не нужно их сейчас мучить звонками, надо иметь совесть и дать человеку восстанавливаться дома с семьей», – цитирует Тарасову Sport24.
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