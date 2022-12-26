Иоланда Чен: «Все идет к тому, что подопечные Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней»

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен поделилась впечатлениями от женского турнира на чемпионате России по фигурному катанию-2023 в Красноярске.

«Девочки зажгли на чемпионате России! вышла расслабленная, зная, что не в тройке лидеров, и выступила шикарно. Правда, вместо тройного флипа сделала двойной в каскаде. Интересная концовка с накидкой. Теперь по-другому: Камила — свободна! Уже не стоит прятаться от всех. В этом есть приятная изюминка. Думаю, зрители оценили.

Разочаровалась выступлением подопечной , болела за Софью Муравьеву. Не повезло с порядковым номером выступления. Софья выходила на лед после Камилы и ее фейерверка. Муравьева неопытная и только начинает выступать в большом фигурном катании, где сильные соперницы. Здесь все понятно: не смогла сделать коронный тройной аксель из-за волнения.

В восторге от Лизы Туктамышевой! Так сильно за нее болею, что страшно что-то говорить. Это ее пятнадцатый чемпионат — удивительно, нет слов! У меня от Лизы есть мышка. Она мне ее подарила триста тысяч лет назад, когда была совсем маленьким ребенком.

Туктамышева просто фантастическая! У меня ощущение, что она с каждым годом только прибавляет. Совершенствуется и в мастерстве, и в хореографии, и в образах. Это вся ее жизнь! Камила была великолепна, но я бы поспорила, кто здесь победитель. Тем более, у Лизы после короткой программы было преимущество. Просто тулупы Валиевой были настолько фееричными, что судьи не смогли ничего предпринять.

Для Акатьевой был первый выход на большую площадку, и ей предстояло выступить в качестве лидера. Конечно, трудно справиться с такой ношей, когда все фигуристки идеально откатали свои программы до тебя. Но она справилась с этим на отлично! У нас сейчас прогрессирует женское фигурное катание. Мы на мировом уровне прекрасно бы выглядели. Выступали бы на «Ура!» с таким составом.

Все близится к тому, что подопечные перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней. Раньше на пьедестале стояли только ее фигуристки с огромным отрывом, а сейчас два балла Камила выиграла у Лизы, и рядом была Муравьева.

Раньше на награждение выходила одна Тутберидзе, и иногда мог появляться , а теперь нет. Сейчас идет конкуренция не только тренеров, но и школ. Интересно наблюдать за интригой и соперничеством. Именно такая конкуренция приводит к прогрессу в женском фигурном катании», – рассказала Чен.

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