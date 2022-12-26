Иоланда Чен: «Все идет к тому, что подопечные Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин чемпионат России Иоланда Чен Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен поделилась впечатлениями от женского турнира на чемпионате России по фигурному катанию-2023 в Красноярске.

«Девочки зажгли на чемпионате России! Камила Валиева вышла расслабленная, зная, что не в тройке лидеров, и выступила шикарно. Правда, вместо тройного флипа сделала двойной в каскаде. Интересная концовка с накидкой. Теперь по-другому: Камила — свободна! Уже не стоит прятаться от всех. В этом есть приятная изюминка. Думаю, зрители оценили.

Разочаровалась выступлением подопечной Евгения Плющенко, болела за Софью Муравьеву. Не повезло с порядковым номером выступления. Софья выходила на лед после Камилы и ее фейерверка. Муравьева неопытная и только начинает выступать в большом фигурном катании, где сильные соперницы. Здесь все понятно: не смогла сделать коронный тройной аксель из-за волнения.

В восторге от Лизы Туктамышевой! Так сильно за нее болею, что страшно что-то говорить. Это ее пятнадцатый чемпионат — удивительно, нет слов! У меня от Лизы есть мышка. Она мне ее подарила триста тысяч лет назад, когда была совсем маленьким ребенком.

Туктамышева просто фантастическая! У меня ощущение, что она с каждым годом только прибавляет. Совершенствуется и в мастерстве, и в хореографии, и в образах. Это вся ее жизнь! Камила была великолепна, но я бы поспорила, кто здесь победитель. Тем более, у Лизы после короткой программы было преимущество. Просто тулупы Валиевой были настолько фееричными, что судьи не смогли ничего предпринять.

Для Акатьевой был первый выход на большую площадку, и ей предстояло выступить в качестве лидера. Конечно, трудно справиться с такой ношей, когда все фигуристки идеально откатали свои программы до тебя. Но она справилась с этим на отлично! У нас сейчас прогрессирует женское фигурное катание. Мы на мировом уровне прекрасно бы выглядели. Выступали бы на «Ура!» с таким составом.

Все близится к тому, что подопечные Этери Тутберидзе перестанут занимать первые места. И это становится намного реальней. Раньше на пьедестале стояли только ее фигуристки с огромным отрывом, а сейчас два балла Камила выиграла у Лизы, и рядом была Муравьева.

Раньше на награждение выходила одна Тутберидзе, и иногда мог появляться Алексей Мишин, а теперь нет. Сейчас идет конкуренция не только тренеров, но и школ. Интересно наблюдать за интригой и соперничеством. Именно такая конкуренция приводит к прогрессу в женском фигурном катании», – рассказала Чен.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

Лучшая фигуристка России – Софья Акатьева (конечно, ученица Этери)! Ей не повезло с датой рождения, но Олимпиаду-2026 называет «своей»

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12 комментариев

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Большое Путешествие Рузика
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Как за Плющенко все переживают, прям удивительно. Хотя нет, неудивительно..
И какой год всё ждут, когда ТШТ проигрывать начнут. В межсезонье каждый год хоронят, после ЧР, и так далее.... А потом приходит ОИ и медали оттуда привозят как раз ТШТ.
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tull
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Муравьевой не повезло, у нее мало опыта и она занервничала после Валиевой. А Акатьева не нервничала? Она вообще закрывала прокаты, все или ничего. Очередные оправдания всевдотренера, который не может настроить спортсменку на прокат. А кто прервет доминацию?? Туктамышева никогда не могла соперничать с элитой, проиграла и сейчас, просто после ОИ часть элиты по шоу разбежалась, вот и Лизина очередь пришла. Самоделкина сдулась после прихода к слабому тренеру, Муравьева перестала прибавлять.
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Буня Хох
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Ой, что-то я сомневаюсь что "подопечные Тутберидзе перестанут занимать первые места". Муравьева с тремя 3А на две программы не конкурент девушкам Тутберидзе с четверными прыжками.
Ну а то что Лиза на пьедестале - это очень хорошо и справедливо. И заметьте, 15-летнюю Муравьеву перекатала 26-летняя Елизавета, не говоря уже о Валиевой и Акатьевой.
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Ирина Ельникова
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Не являюсь поклонницей ТШТ, но уже который год подряд её ученицы как раз таки и занимают первые места. Все идёт к тому, что они и дальше будут их занимать, а никак не наоборот
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Manatusik
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Время покажет кто какие места будет занимать. Но в целом да, на этом Чемпионате России не было такой пропасти как когда-то между ТЩК и остальными. И фигуристок много талантливых и одаренных.
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#nikon
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"Все близится к тому, что подопечные Этери Тутберидзе перестанут занимать первые места."(с)
Хотелось бы немного аргументов.
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Oleandra
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Если будут убирать под блатных Муру и Тукту Аделию с трикселем и квадами, то всё реально конечно.. будет ли только от этого польза для нашего ФК? Адель может просто перейти в другую федерацию.
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ИннаВБ
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Чего к чему? Какой то поток сознания😱
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2882
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Ответ Сергей
Кому что, а лысому расческа
Дальше заголовка не осилил?)) Она много о чем говорит и старается аргументировать свое мнение.
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opty
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Эх не надо Иоланде Чен соватся в ФК - туда где ничего не понимает.

1 и 2 места у учениц ТШТ как ни крути , и из чего следует вывод что они перестанут занимать верхние места ?
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Маргарита В Сафронова
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Грёзы Вайц.
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Сергей
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Кому что, а лысому расческа
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