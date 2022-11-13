Елизавета Туктамышева: «Сегодня было неоптимальное состояние. Нужно было сконцентрироваться на каждый элемент по максимуму. Где‑то начала суетиться»

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России в Москве.

«Был не самый легкий прокат, особенно после падения. Всегда трудно становится после падения, концентрируешься, понимаешь, что больше нельзя ошибаться. Больше сил отдаешь программе. Показалось, что не так передала образ. Была глупая ошибка, показалось, что она может испортить впечатление. Но потом неожиданное первое место и эмоции пошли вверх.

Сегодня было неоптимальное состояние. Нужно было сконцентрироваться на каждый элемент по максимуму. Где‑то начала суетиться. Была типичная ошибка на каскаде, о которой мне часто говорит Алексей Николаевич (Мишин). Но в целом все в порядке.

Самая большая победа с прошлогоднего Гран‑при России? А как же мемориал Панина‑Коломенкина? Конечно, здесь круче победа, здесь были мои прямые соперницы. Был очень интересный турнир, мы были все очень близко. Создавалось напряжение – кто выстоит. Это одна из самых больших побед за последние год‑два для меня.

Смотрела ли этапы Гран‑при? Практически все этапы смотрела. Не все были интересными», – сказала Туктамышева.